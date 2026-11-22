El Dr. Diógenes Silvestre Caunedo arribó a estas tierras neuquinas en el siglo XX. Había nacido el 15 de abril de 1935, hijo de Everardo Caunedo, español de Asturias, y de Lydia Giménez, argentina. Don Everardo llegó al país en las primeras décadas del siglo XX; se asentó primero en Buenos Aires y luego se dirigió a Santa Fe, donde se casó con Lydia Giménez. Su hijo Diógenes formó su familia con Lyllie Noemi Scarponi, hija de David Luis Scarponi y de Ángela Francese ambos argentinos. Diógenes y Lyllie se casaron en diciembre de 1959 en Santa Fe. Tuvieron cinco hijos: Alberto -autor de estas memorias-, Diógenes, Lydia, Ana Carolina y Paula Victoria. Luego de enviudar en 1975, contrajo nuevo matrimonio con María Julieta Cesano en 1979, del cual nacieron Julieta del Milagro, Carlos Gabriel y Martina Helena María. Diógenes se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral el 26 de octubre de 1962, habiéndose desempeñado como apoderado fiscal y luego como asesor Legal de la Secretaría de Gobierno, ambos cargos en la Municipalidad de Santa Fe entre 1962 y 1963. En 1964 vino a Neuquén con Benito Dalla Santina. Su amplio currículo es sintetizado en este espacio: ingresó a trabajar en la provincia del Neuquén como asesor legal de la Dirección Provincial de Vialidad; se desempeñó como integrante de la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Vial Federal para la modificación del decreto-ley N° 505; fue participante en representación de la Dirección Provincial de Vialidad en distintos congresos y reuniones; interventor en la Dirección General de Rentas de Neuquén. Apoderado fiscal de la Dirección Gral. de Recaudaciones años, Asesor legal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Neuquén en distintos periodos a partir de 1964; Asesor general de Gobierno de la Provincia de Neuquén. Asesor legal de la ex caja de Previsión Social de la Provincia de Neuquén ; Asesor parlamentario en la legislatura de Neuquén, asistente como delegado del Ministerio de Economía al tercer Congreso de Abogados de Bancos; coautor y redactor de la Ley Provincial de Obras Públicas N° 687, su decreto reglamentario N° 108/72 y del Pliego General Único, redactor de la Ley Provincial N° 414 de creación de la Universidad Provincial de Neuquén; coautor y corredactor de la Carta Orgánica del Consejo Federal de Educación ; Subsecretario de Gobierno Educación y Justicia de la Provincia de Neuquén , representante provincial ante el Consejo Federal de Educación y en las Asambleas Plenarias de Ministros de Educación realizadas en las ciudades de Buenos Aires, Salta y San Martin de Los Andes; Presidente de la Junta de Disciplina de la Provincia de Neuquén ; Presidente del Consejo Provincial de Obras Públicas de la Provincia de Neuquén ; Director provincial de Asuntos Jurídicos y Legislativos ; participante del X Congreso Nacional de Derecho Procesal Salta año 1979, Participante del 2° Seminario de Derecho Administrativo; asistente a las VI Jornadas Criminológicas de Córdoba ; asistente a las Jornadas evaluativas del quehacer pospenitenciario Nacional ; asistente al I° Congreso de Derecho Administrativo en Neuquén; presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (Calf) ; representante ante la Comisión de Asuntos legales para la redacción del proyecto de la Ley única de Obras Públicas. Presidente de la Comisión de Energía. Asesor parlamentario en la legislatura del Neuquén. Ejercicio de la profesión de abogado; Juez a cargo del Juzgado Laboral N° 3 de la Ciudad de Neuquén. Obtuvo el beneficio jubilatorio a partir de noviembre de 1996. En 1967, fue parte de la fundación del Centro de Residentes de la provincia de Santa Fe. En el predio del club está presente la estatua del Brigadier Gral. Estanislao López, cuya placa versa así:

Al patriarca de la Federación Argentina y a los socios fundadores, en el 8vo. Aniversario de su fundación: Diógenes Silvestre Caunedo, Edgardo Travesani, Juan Carlos Báez, Lillye Noemi

Scarponi, Fernando Pichon Boutet, Evelina Maria Pinatti, Alcides Tampanelli, Héctor Vairolatti, Ovidio Martínez, Betty Nilda Prieto, Carlos A. Tomasini, Hugo Edgardo Facal, Elena Rosa Castillo, Mario Muller, Belkys María Rivero, Walter Barion, Raquel Susana Colombo, Estela Fernández, Clelia Noemi Colombo, Raúl Ambort, Victor Spedaletti, Elba Clotilde Lastra, Elsa Villar, Hilda Wgner. 1967-14 octubre 1975. En la foto el Dr. Caunedo y colegas, y el busto en el predio del mencionado Club. La emblemática institución, asentada a orillas del río Limay, tiene cincuenta y nueve años de intensa labor en pro del deporte y la recreación. Su convocatoria a disfrutarla se renueva y sigue estando viva y presente en la ciudad del Neuquén. Nuestro homenaje, entonces, al Dr. Caunedo por su labor en la Nor Patagonia y, en su nombre, a aquellos visionarios que sembraron fértilmente en nuestras orillas.

Beatriz Carolina Chávez.