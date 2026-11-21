El Defensor General de Río Negro y Coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, Ariel Alice, encabezó la delegación rionegrina.

El defensor general de Río Negro y coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, Ariel Alice, encabezó la delegación rionegrina que participó del encuentro federal de la Defensa Pública desarrollado durante dos jornadas en Mendoza. El evento reunió a representantes de todo el país y contó con la presencia de defensoras y defensores de Río Negro, tanto del ámbito provincial como del fuero federal.

Ante más de 400 personas y a través de 42 exposiciones distribuidas en 12 paneles, durante dos jornadas se desarrollaron temáticas relacionadas con el acceso a la justicia, la niñez y adolescencia, personas en situación de discapacidad, salud mental y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el sistema judicial.

En su doble función institucional, Alice participó del panel inaugural junto con el defensor general de la Nación interino, Julián Horacio Langevin; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli; la defensora general de Mendoza, Cecilia Saint-André; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Fabián Basso; y el presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Juan Pablo Civit.

El defensor general también presentó la conferencia magistral de cierre, a cargo de la exdefensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien recibió un reconocimiento por la trascendente labor desarrollada durante las dos décadas en las que encabezó la institución y suscribió un convenio de cooperación con la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

Entre los expositores se destacaron, además de Martínez, Aída Kemelmajer de Carlucci, quien brindó una conferencia magistral sobre las acciones colectivas en favor de niñas, niños y adolescentes; Alberto Binder, que disertó sobre garantías penales; Martín Sabelli, quien abordó los desafíos de la investigación defensiva y la litigación sobre la admisibilidad de la prueba; y Juan Ignacio Pérez Curci, quien brindó una conferencia magistral sobre el acceso a la justicia de los grupos vulnerables y el rol de los jueces.

Una defensa pública fortalecida desde el federalismo

La apertura del evento estuvo encabezada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y contó con la participación de Alice y la defensora general de Mendoza, Cecilia Saint-André, junto a autoridades judiciales y representantes de la Defensa Pública de todo el país.

En la oportunidad, el defensor general de Río Negro destacó la importancia de construir «unidad desde la institucionalidad» y fortalecer la «cohesión, tanto hacia el interior de las defensas públicas como en su relación con otros organismos». Sostuvo que desde las diferencias se pueden alcanzar grandes complementos: «Los conflictos, cuando bien se gestionan, pueden convertirse en herramientas de transformación individual y colectivas».

Alice también reivindicó la mirada federal del sistema de justicia y los grandes aportes que realizan las provincias al sistema nacional y federal con altos estándares de calidad. Señaló que no es posible construir una defensa pública sólida sin promover la unidad institucional y el reconocimiento de las particularidades de cada jurisdicción.

El funcionario reflexionó además sobre el valor de la palabra, el diálogo, la prudencia y la moderación en un contexto atravesado por profundas grietas, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación.

Frente al avance de la inteligencia artificial, destacó especialmente la importancia de las capacidades humanas en el ejercicio de la función. «La empatía, el diálogo y la escucha activa es lo que marca la diferencia», dijo, y afirmó que «tan importante como la inteligencia artificial es la inteligencia emocional a los fines de una gestión del conflicto eficaz».

En ese sentido, vinculó estas capacidades con la función esencial de la Defensa Pública, que interviene diariamente en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y de quienes requieren acompañamiento para acceder efectivamente al sistema de justicia.

Alice puso en valor las numerosas intervenciones cotidianas de las defensoras y los defensores que, aunque muchas veces no adquieren visibilidad, contribuyen a mejorar la vida de las personas y a garantizar sus derechos en todo el territorio nacional.

El funcionario destacó también el reconocimiento creciente de la importancia institucional de la Defensa Pública y su carácter indispensable para alcanzar una mayor igualdad social, garantizar el debido proceso y el fortalecimiento del sistema democrático.

La participación de las defensoras rionegrinas

La presencia de Río Negro también se destacó en los paneles académicos y de intercambio de experiencias. La defensora pública viedmense Dolores Crespo participó del panel «Niñez y Adolescencia: Nuevas Vulnerabilidades y Desafíos», donde expuso sobre la intervención de la Defensa Pública en situaciones vinculadas con los nuevos lazos afectivos.

Durante su presentación, abordó la aplicación de la normativa vigente a partir de experiencias concretas de la práctica cotidiana. En particular, relató el trabajo desarrollado por la Defensa Pública en articulación con distintos organismos para avanzar en un proceso de adopción. Dio cuenta de la complejidad de estas intervenciones, especialmente en contextos atravesados por padecimientos mentales, y enfatizó la necesidad de construir respuestas integrales que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La representación rionegrina se amplió con las exposiciones de Celia Delgado, defensora pública oficial federal y titular de la Coordinación General de Defensa de la Jurisdicción General Roca, quien integró el panel «Del expediente a la audiencia: Desafíos de litigación defensiva en los modelos acusatorios».

Roxana Fariña, defensora oficial federal de Bariloche, integró el panel «Defensa Pública Civil y acceso a derechos». Su exposición, titulada «Defensa Pública en materia indígena: la figura del facilitador intercultural», abordó el papel de esta herramienta en el acceso a la justicia de las comunidades indígenas.

Un convenio para fortalecer la cooperación institucional

El foro también fue escenario de la firma de un convenio de cooperación y asistencia recíproca entre la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El acuerdo, suscripto por la presidenta de la FAM, Marcela Ruiz, y Ariel Alice, en representación del Consejo Federal, tiene como objetivo consolidar los vínculos entre ambas instituciones, promover actividades de capacitación conjunta y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre sus integrantes a nivel nacional.

Conferencias magistrales y reconocimientos

El cierre estuvo a cargo de la exdefensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien disertó acerca de «El nuevo rol de la Defensa Pública como garante de los Derechos Humanos en el Sistema de Administración de Justicia».

En su carácter de coordinador del Consejo Federal, Alice presentó a Martínez, a quien sucedió al frente de ese organismo, y participó del reconocimiento a su trayectoria y su contribución al fortalecimiento institucional de la Defensa Pública.