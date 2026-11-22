Puerto Viejo, una reserva municipal para disfrutar del río Negro y sus senderos.

Crecer sin perder del todo su aire de pueblo, es el camino que recorre Fernández Oro. En los últimos años, su expansión modificó el paisaje urbano y sumó habitantes, comercios y movimiento, pero conserva la tranquilidad que muchos buscan cuando quieren salir un rato del cemento. Hay bodegas, una ecogranja, un museo con muestras de arte, una reserva ribereña, ferias, espacios recreativos y un parque agroindustrial donde se elaboran productos locales, que invitan a viajar sin irse lejos.

La invitación puede empezar sobre la Ruta Provincial 65, en el Portal de Oro. Allí, entre artesanías, dulces, mieles, vinos y otros productos de emprendedores de la ciudad, se encuentra el centro de información turística y promoción productiva que funciona como puerta de entrada a la localidad. Ivana Ulloa, directora de Turismo de Fernández Oro, conoce bien ese recorrido. Hace siete años, cuando comenzó el proyecto, no había nada.

«Cuando inauguramos el Portal de Oro. No había alojamientos ni una actividad turística desarrollada. De a poco, los propios vecinos empezaron a conocer lo que tenía Fernández Oro para ofrecer. Hoy recibimos turistas que llegan por distintos motivos, que visitan la región y también se acercan a nuestra ciudad», cuenta.

En el Portal se exhiben y comercializan productos de artesanos y productores locales, además de los vinos de las bodegas. Hay dulces, miel, frutos secos, productos naturales y elaboraciones de pequeños emprendimientos. Para muchos visitantes, es una parada casi obligada antes de regresar a casa. Los vecinos suelen llevar allí a familiares y amigos que llegan de otras provincias para que conozcan lo que se produce en la ciudad y se lleven algún recuerdo.

Fernández Oro conserva su aire de pueblo entre bodegas, ferias y espacios naturales.

El espacio abre de lunes a viernes, de 9 a 18, y los sábados hasta las 16. Desde allí, la Ruta 65 permite enlazar varias de las propuestas que forman parte del circuito local.

Bodegas, viñedos y una ecogranja

Una de las primeras paradas puede ser la bodega Gennari, que tiene más de 60 años de historia en Fernández Oro. Además de sus vinos, cuenta con un salón de ventas donde se consiguen frutos secos y productos naturales. En los últimos tiempos incorporó con mayor frecuencia actividades y eventos que reúnen gastronomía y propuestas artísticas.

Otra opción para una salida familiar es la Ecogranja la bataraza. Recibe visitantes los fines de semana, con reserva previa, y también trabaja con grupos de turismo educativo.

En el barrio Los Frutillales, hacia donde se ingresa desde la Ruta 65, está Aoniken, la única bodega turística de la localidad. Tiene viñedos, instalaciones propias y una cava que forman parte de las visitas guiadas. Con reserva previa, se puede recorrer el establecimiento, conocer el proceso de elaboración, degustar sus distintos varietales y comprar vinos. La bodega también organiza eventos privados y encuentros vinculados con el mundo del vino.

La bodega Aonikenk ofrece visitas guiadas, degustaciones y recorridos por sus viñedos.

La oferta invita a conocer otra cara del Alto Valle: la de los emprendimientos productivos, las chacras y las experiencias que nacen alrededor de lo que se cultiva y se elabora en la región.

Una estación de tren convertida en espacio cultural

El recorrido por la Ruta 65 también conduce al antiguo predio ferroviario, donde funciona el Museo Estación Cultural Lucinda La Rosa. El edificio y el andén conservan su estructura y forman parte de los lugares históricos más representativos de Fernández Oro. En el mismo predio se encuentra el Paseo de la Maquinaria Agrícola, con ingreso libre y gratuito.

El museo reúne una sala permanente dedicada a la historia del lugar y espacios para muestras temporarias de artistas locales y regionales. Las exposiciones suelen permanecer uno o dos meses antes de dar paso a nuevas propuestas. Pintura, grabado y otras disciplinas forman parte de una programación que cambia durante el año. También hay talleres, seminarios y actividades para la comunidad.

El Museo Estación Cultural Lucinda La Rosa funciona en el antiguo predio ferroviario.

Las escuelas visitan el espacio para conocer la historia del edificio y recorrer las muestras, muchas veces en relación con los contenidos que trabajan en clase. La intención es que el museo no sea solamente un sitio para mirar objetos o pinturas, sino un lugar vivo, con propuestas culturales y educativas.

Un río para contemplar, una reserva para caminar

Cuando llegan los días de calor, la mirada se desplaza hacia la costa. Puerto Viejo es una reserva municipal sobre el río Negro que recuperaron hace pocos años y que hoy representa una de las propuestas naturales más atractivas de la ciudad. Allí trabajan la Municipalidad y la Asociación Guardianes del Río, con acciones de cuidado ambiental, educación y actividades para acercar a vecinos y visitantes a ese entorno.

El paisaje tiene un carácter agreste. Entre la vegetación y los senderos, el río aparece como un espacio para bajar el ritmo, extender una reposera, compartir algo para comer y observar las aves. No es un balneario habilitado ni cuenta con guardavidas, por lo que no se debe promocionar como un lugar para bañarse. La propuesta es disfrutar de la costa y recorrer la reserva con las precauciones necesarias.

«Es un lugar tranquilo donde podés llevar una reposera, sentarte y contemplar el río, la vegetación, la fauna y la flora. Si te adentrás en la reserva, también podés recorrer los senderos. La verdad es que es muy bonita, porque parece un pequeño bosquecito de la cordillera», describe Ulloa.

Durante el verano pasado, el programa Verano en Acción sumó caminatas hacia la reserva, con integrantes de Guardianes del Río como guías y educadores ambientales. La propuesta forma parte de un trabajo que se extiende durante el año, sobre todo con el turismo educativo. Para la temporada, el municipio también proyecta nuevas actividades, a medida que mejoran las condiciones del tiempo.

Otro sector para recorrer es la Margen Sur de Fernández Oro, donde hay senderos que algunos visitantes eligen por su cuenta. Desde Turismo recomiendan tomar precauciones: no son zonas con presencia permanente de personal municipal. Las actividades organizadas por el municipio se realizan en sectores y fechas específicos, con las condiciones correspondientes.

Piletas, parrillas y deportes para disfrutar el verano

Sobre la ruta 65 hay varios clubes que comienzan a abrir sus puertas con la llegada de la temporada. Entre ellos están el Club de Bancarios, el Club de Comercio y Sthimpra. Dentro de la localidad, otra alternativa es el Complejo Recreativo Fernández Oro, que cuenta con piletas, toboganes para chicos, parrillas y canchas de fútbol.

Aunque son espacios privados, no hace falta ser socio para disfrutarlos: están abiertos al público mediante el pago de una entrada diaria, que permite pasar el día y aprovechar sus instalaciones. Una opción para sumar actividades al aire libre durante los meses de calor.

Astroturismo y experiencias para acercarse a la ciudad

La oferta no se limita a los paseos tradicionales. En los últimos años, el área de Turismo impulsó experiencias que combinan distintos atractivos y buscan sumar al sector privado. Hubo propuestas como Experiencia Malbec y Experiencia Margen Sur, con actividades a precios accesibles para que los prestadores locales pudieran desarrollar productos turísticos propios.

También se organizaron encuentros en Chacra Aumasi, de almendros y jornadas de astroturismo, una actividad que la localidad sostiene desde hace varios años. La idea es que cada emprendimiento encuentre su lugar dentro de una oferta más amplia, con experiencias que inviten a quedarse y conocer el territorio de otra manera.

A ese trabajo se suma el programa de turismo social, que este año retomó sus actividades en barrios. La propuesta lleva paseos y recreación gratuita a chicos que, por distintas razones, no siempre tienen acceso a estas experiencias. Y el turismo educativo llega a las escuelas secundarias.

Ferias, deportes y una ciudad que recibe visitantes

Fernández Oro también tiene movimiento más allá de sus paseos naturales y productivos. La ciudad recibe turismo familiar, sobre todo en diciembre, cuando llegan personas para pasar las fiestas o acompañar a sus familiares en actos de egreso. Cuenta con ocho alojamientos habilitados y, en esas fechas, suele alcanzar la ocupación completa.

Los eventos deportivos también generan movimiento. Los torneos regionales de patín, las competencias de rally y las actividades del kartódromo convocan visitantes que llegan desde otras localidades. A eso se suma el público que se acerca por espectáculos y festivales en espacios privados, como La Masía, además de ferias gastronómicas y encuentros organizados con participación municipal.

La agenda incluye celebraciones como la Fiesta de la Tradición, el Festival del Asador y el aniversario de la ciudad, en mayo. También hay propuestas culturales y musicales que suman público y actividad a la localidad.

Una de las primeras paradas puede ser la bodega Gennari, que tiene más de 60 años de historia.

Para una salida más cotidiana, el Parque Central ofrece un espacio verde donde llevar el mate, extender una reposera y pasar la tarde. Los sábados por la mañana, la feria La Perla de Oro convoca a vecinos y visitantes con puestos de ropa, verduras y productos de emprendedores. Es un paseo que también promueve la economía local.

Otro punto de interés es el parque agroindustrial, donde funcionan cooperativas y empresas vinculadas con la producción local, entre ellas Aromáticas Alto Valle y la cooperativa Mujeres de Oro en Acción (MOA Dulces y Conservas de la Patagonia). Elabora dulces, mermeladas, conservas y salsas artesanales sin conservantes, utilizando frutas y verduras del Valle, además de Frunch, chips de manzana horneados y otros. Los sábados por la mañana, Aromáticas Alto Valle recibe visitantes que pueden conocer sus salas de elaboración y comprar productos como aromáticas y aceites esenciales.

«Quienes eligen Fernández Oro lo hacen por la tranquilidad y por esa esencia de pueblo que todavía conserva. Es parte de nuestra identidad y queremos mantenerla, aunque sea una de las ciudades que más creció en la provincia durante los últimos años», dice Ulloa.