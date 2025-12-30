Disminución de las denuncias

Dr. Héctor Luis Manchini

Abogado – Ex Juez

Las autoridades de distintos ámbitos atribuyen la disminución de denuncias policiales o judiciales referidas a la comisión de delitos de cualquier naturaleza a una importante disminución en la cantidad de ilícitos cometidos y en un notorio mejoramiento de la seguridad jurídica.

Según la modesta opinión del suscripto lo expuesto no es una conclusión válida. En efecto, el ciudadano común ha dejado de denunciar – aún en el supuesto de padecer delitos de relevancia – por motivos diferentes, relacionados con la falta de eficacia de la acción investigativa, por temor, por no estar dispuesto a someterse a pericias, interrogatorios, reconocimientos de personas y lugares que habitualmente no tienen ningún resultado positivo.

Negar lo afirmado en el párrafo precedente es desconocer lo que sucede en cada ciudad de la provincia o no acceder a diarios, internet y cualquier otro medio de comunicación donde diariamente la violencia aparece con fuerza incontrolable.

Es perjudicial sacar conclusiones contrarias a la realidad en este tipo de cuestiones, generar un clima de confianza y buen resguardo que no existe, pues ello lleva a bajar las defensas cuando hay que mantenerse extremadamente alerta en el propio cuidado de bienes y personas

Los ciudadanos estamos a merced de la caprichosa voluntad y ánimo de las autoridades con competencia en cada materia del gobierno, vulnerables, indefensos, reclamando una justicia que sólo llegará de la mano de la rigurosidad en la averiguación de cada denuncia o pedido de investigación, en la apreciación imparcial y objetiva de la cuestión y en la decisión final libre de todo tipo de condicionamientos, todo lo cual debe ocurrir en un lapso razonable.

