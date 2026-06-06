El Bolsón: La Justicia le puso límite a los descuentos sobre los haberes de una jubilada

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Una jubilada que padece una enfermedad oncológica y cuya economía entró en grave zozobra debido a los descuentos por tarjetas de crédito que absorbían la totalidad de sus haberes logró a través de la Justicia la imposición de un límite para que los débitos no superen el 20%, y contar así con recursos para cubrir su necesidad de alimentos y medicamentos.

El fallo fue firmado por la jueza multifueros de El Bolsón Paola Bernardini, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada y resolvió que la limitación sobre los descuentos se extienda por 90 días. Luego de ese plazo caducará la restricción en la medida que no se inicie una demanda por nulidad, readecuación contractual y daños.

La mujer se había endeudado con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa, por gastos que en abril pasado fueron de 1.5599.000 y 1.841.000 pesos respectivamente.

La deducción aplicada por el banco Patagonia, emisor de las tarjetas, superó los haberes mensuales de la jubilada, que fueron en ese mes de 581.909 pesos.

La jueza impuso al banco una “medida cautelar autónoma” para que “en forma inmediata”, y en su condición de agente de retención, no afecte más de una quinta parte de la jubilación de la mujer. Es decir, hasta 116.000 pesos mensuales.

Dio por demostrado que los gastos de tarjeta de la demandante resultaron “muy superiores a sus haberes” y que en esa situación “lógicamente se ve compelida a pedir el otorgamiento de adelantos y préstamos”, con la consiguiente aplicación de “altos intereses”.

La jueza incluyó una crítica expresa a los métodos y prácticas de las entidades financieras al sostener la necesidad de “proteger al consumidor frente a estos descuentos ilimitados (…) con origen en autorización de consumos que no evalúan correctamente la capacidad crediticia” de quien compra o contrata.

Afectación grave a “la calidad de vida”

El fallo dio por demostrado que en el caso bajo análisis los descuentos afectan “de manera actual y muy gravemente la calidad de vida de la señora” y cuestionó que los pagos mensuales requeridos por las tarjetas “no contemplan las retenciones mínimas previstas en las leyes a fin de que no sean confiscatorios”.

En su presentación, patrocinada por un defensor oficial, la jubilada había requerido la aplicación de la Convención Interamericana de Protección de los Adultos Mayores. Relató que padecía cáncer avanzado de mama, con un certificado de discapacidad del 70% y que decidió recurrir a la Justicia cuando el banco ”debitó la totalidad de sus ingresos por cobro de resúmenes de tarjetas de crédito”. Sostuvo que esas recortes violaban “el límite de embargabilidad” y también se desentendían del “carácter alimentario” de su haber.

La jueza Bernardini tomó en cuenta “el delicado gasto de salud y la vulnerabilidad económica” de la mujer y dio por probada la “verosimilitud del derecho” en el planteo recibido y también “el peligro en la demora”.