Detuvieron a dos jóvenes y secuestraron un revólver en el norte de Roca 

Personal de la Subcomisaría 69° de General Roca secuestró un revólver calibre 32 durante un procedimiento realizado en la zona norte de la ciudad, tras una denuncia que alertaba sobre la presencia de dos hombres presuntamente armados.

El hecho ocurrió en calle Defensa al 3000. Según la información policial, una persona se presentó en la unidad y advirtió que dos individuos circulaban por el sector portando un arma de fuego.

Ante la denuncia, un móvil de la Policía de Río Negro se dirigió al lugar y constató la presencia de dos jóvenes que coincidían con las características aportadas. Al momento de ser identificados, se determinó que tenían 19 y 21 años.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un control de seguridad sobre el joven de 21 años y detectaron entre sus prendas un arma de fuego tipo revólver calibre 32.

Posteriormente, se convocó a dos testigos hábiles y se dio intervención al Gabinete de Criminalística para llevar adelante las diligencias correspondientes y el secuestro del arma.

La actuación estuvo a cargo del personal de la Subcomisaría 69° de General Roca.