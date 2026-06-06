Sufre Paraguay: Julio Enciso tuvo una rotura fibrilar y está en duda su presencia en el Mundial

La Selección de Paraguay recibió un duro golpe a menos de una semana de su debut en el Mundial 2026, luego de confirmarse que Julio Enciso sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso ante Nicaragua.

El delantero del Estrasburgo de Francia debió abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas durante el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, en lo que encendió todas las alarmas en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Preocupante imagen en Paraguay: Julio Enciso salió lesionado y llorando en el amistoso ante Nicaragua. pic.twitter.com/IR96duiv6Z — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) June 5, 2026

En principio, Alfaro había intentado llevar tranquilidad al asegurar que se trataba de un fuerte traumatismo, pero los estudios posteriores arrojaron una lesión muscular que cambió el panorama y puso en duda la presencia del atacante en el inicio de la Copa del Mundo.

Según los primeros informes, el tiempo estimado de recuperación sería de alrededor de 20 días o tres semanas, por lo que Enciso se perdería el debut ante Estados Unidos y también el segundo compromiso frente a Turquía. En el mejor de los casos, podría reaparecer en el cierre del Grupo D ante Australia.

De todos modos, en Paraguay aguardan por nuevos estudios para determinar la magnitud exacta de la rotura y definir si el futbolista puede continuar dentro de la nómina mundialista o si el cuerpo técnico deberá tomar una decisión más drástica.

Enciso, una de las grandes esperanzas ofensivas de la Albirroja, publicó un mensaje en redes sociales tras la lesión y reconoció que atraviesa “momentos difíciles”, aunque remarcó que su sueño de disputar el Mundial sigue vigente.