¿Dónde está Perón?

Julián Alvarez, DNI 7.574.027

ZAPALA

Mauricio anunció que no seguiría jugando al candidato. Parece que esta vez habría que creerle, aunque no se trate de un sujeto de principios arraigados ni que haya demostrado afecto por la verdad. Con el simplismo que caracteriza a la “prensa” y a los sesudos analistas que hemos merecido por nuestros pecados, basados en “encuestas” resulta que lo hizo “porque no mide”.

Dejando de lado que a estas “en-cuestas”, cuesta creerle tanto como a Mauricio, lo cierto es que las últimas encuestas irrefutables, resultado de los votos obtenidos, ya habían acreditado que “no medía”. Pese al esfuerzo de algunos de sus panegiristas muy bien remunerados, que llegaron a decir que “perdió pero ganó” ni él lo creía y lo demostró denostando a los votantes y auspiciando una corrida cambiaria “como para que aprendan”.

El sentido común muestra, en cambio, que ni el fantástico ego de Mauricio ni su proyección política soportaba una derrota más; y que era un riesgo que ningún empresario podría ni querría asumir.

La última encuesta indubitable (la elección de medio término pasada) demuestra que el Frente de Todos perdió muchos votos, pero que la oposición no ligó ninguno.

Y por lo tanto, la euforia conque la oposición se está comiendo el asado sin haber carneado el ternero, es por lo menos poco confiable. Los dos sectores están peleando acusando y criticando al otro. Lo que van a hacer, es dudoso por parte del oficialismo y directamente desastroso por la llamada oposición, probada y experimentadamente.

Así que el discurso de la vaca atada (menos que faenada) del macrismo puede ser que desanime al oficialismo y galvanice la tropa propia, pero no ha demostrado nada en materia de votos. Y eso hay que considerarlo seriamente en el corrimiento de Mauricio, mirándolo junto con su ya desesperación por asegurarle el trono de la capital a su primito.

Entonces: ganar porque el otro sería peor, no garantiza gobernar. Ganar con el voto negativo (Alfonsín dixit) no asegura apoyos. La promesa de arreglar todo de malos modos, no parece conseguir nuevos.

Lo cierto es que nadie tiene a Perón en la boleta.