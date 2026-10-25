«Dieron la cara»: Arruabarrena destacó el triunfo de Boca ante Independiente y ya piensa en River

Boca consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Independiente, gracias al gol de Facundo «Jagger» Herrera sobre el final, y recuperó el liderazgo de la tabla anual. Después del partido, Rodolfo Arruabarrena elogió el compromiso de sus jugadores, aunque remarcó que todavía queda mucho camino por recorrer y ya puso el foco en River.

«Dieron la cara los chicos, sería un desagradecido si me quejo de las ganas o el orden. No hemos ganado nada y ahora viene el clásico», sostuvo el entrenador en conferencia de prensa, conforme con la respuesta del plantel en medio de una exigente seguidilla de partidos.

Arruabarrena ya palpita el Superclásico entre Boca y River

El próximo desafío del Xeneize será el domingo ante River, en La Bombonera. El Vasco reconoció que deberá trabajar para mejorar el funcionamiento del equipo y conseguir una victoria que le permita sostenerse en lo más alto de la tabla anual.

«Me tengo que ocupar en mejorar para el clásico y poder darle una alegría a nuestra hinchada», afirmó el DT, que también anticipó qué aspectos pueden resultar determinantes frente al equipo de Leonardo Ponzio.

«Es un clásico, saben cómo es. Los pequeños detalles, estar atento al rival…», señaló Arruabarrena, que buscará aprovechar los días de trabajo para preparar el encuentro.

Además, el entrenador pidió evitar la ansiedad que genera pensar con anticipación en un partido de esta magnitud. «Tratamos de vivir el presente y no en el futuro porque nos genera ansiedad y gastamos energía en algo que no va a ocurrir. Vamos partido a partido», explicó.

El análisis del Vasco sobre el triunfo de Boca ante Independiente

Al analizar el desarrollo del encuentro en Avellaneda, el entrenador consideró que Boca tuvo las mejores oportunidades durante la primera parte, aunque reconoció que Independiente creció en el complemento.

«Ha sido un partido con dos equipos que buscaban el arco rival. Hemos tenido posesión de pelota en el primer tiempo y las mejores ocasiones. Ellos se vinieron y tuvieron buenas situaciones en el segundo tiempo», analizó.

En ese sentido, el DT consideró que a su equipo le faltó precisión en los metros finales y reconoció cierto desgaste mental después de la acumulación de partidos. «Hicimos un buen partido, nos faltó precisión en los últimos 25 metros. Creo que hemos tenido un desgaste mental y hemos tomado alguna decisión apurada», agregó.

Por otra parte, Arruabarrena destacó el aporte de Facundo Herrera, autor del gol decisivo, y valoró el crecimiento del juvenil. «Estoy contento por Facu. Tiene buen juego aéreo, tiene pocos partidos y va adquiriendo experiencia, pero tiene que tener los pies sobre la tierra, ir partido a partido y aprovechar las oportunidades», remarcó.

🗣️ ARRUABARRENA: "CONTENTO POR ÉL, TIENE BUEN JUEGO AÉREO" 🟡🔵 ▶ Rodolfo Arruabarrena elogió a Facundo ‘Jagger’ Herrera en la conferencia de prensa luego de la victoria de BOCA ante INDEPENDIENTE por 1 a 0 con el gol de cabeza del defensor central 🎥 @nicolaroccanarv @gonzalosuli October 25, 2026

El entrenador también se refirió al estado físico de Leandro Paredes, quien completó el encuentro. «Los últimos 15 minutos preguntaba cómo estaba Leandro. Teníamos que hacer los últimos cambios e Independiente se venía. […] siempre me respondió con el pulgar arriba. Seguramente le habrá costado en lo físico», contó.

Con los tres puntos, Boca llegó a los 57 en la tabla anual y volvió a quedar en lo más alto. Sin embargo, Arruabarrena insistió en que el equipo debe mantener la concentración y seguir mejorando, con el Superclásico como próximo objetivo.