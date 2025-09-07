El Archivo Histórico Municipal de la capital neuquina, guardián de la historia

Cada 28 de agosto se conmemora en el país el Día del Archivista, rindiendo homenaje a todas las personas que se dedican a preservar, restaurar, conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de Argentina. La fecha tiene origen en el día de la creación del primer Archivo de nuestro país, en 1821, cuando el gobernador Martín Rodríguez creó el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. El trabajo de investigación de la historia de una ciudad requiere del apoyo incondicional de los Archivos que resguardan todos los acontecimientos. En el caso del Neuquén, ciudad capital que cumplirá el 12 septiembre 121 años de vida, su historia se encuentra atesorada en esta institución.

El Archivo Histórico Municipal tiene treinta y nueve años de fecunda vida. Fue creado mediante decreto 0459 del 22 de abril de 1986. Mediante decreto 995/91 se le dio carácter de Dirección. En 1995 fusionó la Dirección de Archivo Central e Histórico con la Dirección de Digesto para conformarse lo que se llamó Centro de Documentación e Información y Digesto Municipal. En 1999 adquiere independencia temática, pasó a depender de la Subsecretaría de Cultura y más tarde de la Secretaría. En 2008 pasó a dependencia de la Subsecretaria de Relaciones Institucionales, sin el rango de dirección.

En 2011 dependía de la Secretaría de Gobierno y en 2014, el Decreto 0861 le vuelve a dar carácter de Dirección. Finalmente, el 10 de diciembre de 2019 la Dirección del Archivo Histórico y Bibliotecas Populares pasó a depender de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana- Secretaría de Gobierno. Las modernas instalaciones donde funciona nuestro archivo exhiben, entre tanto, muestras de fotografías del Arq. Estanislao Gasowsky, del intendente Aníbal García, del Bicentenario en escuelas y Bibliotecas Populares, fotos aéreas de la ciudad de Neuquén, década del ’60, de principio de siglo XX, y mucho más. Asimismo, el Archivo Histórico Municipal es custodio del documento original de la Carta Orgánica Municipal, se encuentran las donaciones de familias arraigadas en el siglo pasado.

El trabajo que allí se hizo con las fuentes documentales en tanto de preservación como de divulgación: la digitalización de carpetas temáticas con información sobre monumentos, museos, cines, salas, calesitas, comercios, correo, colectivos, casa de gobierno, asociaciones, entre otros temas. Y, por supuesto, libros que guardan la historia de Neuquén. Con la última remodelación pusieron en valor una sala donde se exponen las fotos de los intendentes, desde 1906 a la actualidad.

Maquetas: han confeccionado maquetas con el Chateau Gris – primera casa de gobierno de la historia de la ciudad-; una copia original del mapa del ejido del Neuquén de 1913. Se programan visitas escolares por el Programa Intendente por un día, y se les brinda a estudiantes y docentes charlas sobre la institución. Enormes tareas realizan los encargados de llevar adelante el archivo: Horacio, Betty y María Paz, siempre dispuestos a ayudarnos a quienes requerimos información. Las misiones del Archivo son: conservar la documentación; garantizar la disposición a todos los investigadores en todos sus niveles; difundir mediante publicaciones, exponer a medios de comunicación con la historia de la ciudad.

Mientras que sus funciones son: organizar y poner en servicio la documentación histórica; asegurar la transferencia periódica de los otros archivos administrativos; clasificar el fondo documental histórico, compuesto de Libros Copiadores; Libros de Actas; Libros Digestos; Libros Contables; Expedientes de Tierras Fiscales; expedientes de temas varios. Biblioratos de historia de los barrios de Neuquén, entre tantos temas. Enorme importancia tiene los archivos, constituyen patrimonio, memoria, identidad y conocimiento. Son Patrimonio, porque son la constancia de todo aquello que constituye un reflejo de la actividad económica, política, social o cultural de un país.

Son Memoria, por la función de recuperar la memoria colectiva o histórica con el fin de construir el futuro sobre el conocimiento amplio y crítico del pasado. Son Identidad, porque permiten la recuperación y fortalecimiento de las identidades, locales o nacionales. Son Conocimiento, porque atesoran un enorme capital informativo. Hoy, las modernas instalaciones que funcionan en el subsuelo del Palacio Municipal nos permiten a los historiadores hacer uso de la documentación, de forma directa o a través de la digitalización de la documentación.

Una vez más lo homenajeamos y le agradecemos el constante asesoramiento brindado para mantener viva la historia de nuestra ciudad capital.