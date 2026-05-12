El cerebro y la depresión

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

Esta carta va dirigida a las personas interesadas, como yo, en superar la depresión. Quizás estemos viendo una luz al final del túnel.

Con fecha 4/5/2026 un estudio de la Universidad de Mc Gill identifica dos tipos de células cerebrales que presentan alteraciones en personas con depresión ofreciendo nuevas perspectivas para tratamientos específicos.

Así los investigadores descubrieron que 2 tipos distintos de células cerebrales funcionan de manera diferente en personas con depresión.

La depresión afecta a más de 264 millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad, siendo esta la primera vez que se pudo identificar que tipos específicos de células cerebrales se ven afectados en la depresión.

Esta investigación nos brinda una imagen mucho más clara de donde ocurren las interrupciones y qué células están involucradas, destacando que esta es una de las pocas investigaciones en el mundo que incluye tejido cerebral donado por individuos que padecieron condiciones psiquiátricas convirtiendo en un recurso invaluable para estudiar la salud mental a nivel biológico.

El estudio incluyó muestras de 59 individuos diagnosticados con depresión y con 41 sin la condición, comprobándose que esta investigación refuerza lo que la neurociencia nos ha estado diciendo durante años. La depresión no es solo emocional, refleja cambios reales y medibles en el cerebro.

El trabajo identifica tipos celulares y variantes funcionales que contribuyen a la depresión mayor y ahora se investiga cómo las diferencias celulares afectan el funcionamiento del cerebro ayudando a determinar las terapias adecuadas que nos conducirían a tratamientos más efectivos en el futuro dirigidos a estas células específicas.

Si tenemos en cuenta que la depresión afecta a más de 264 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de discapacidad y sustancialmente es por ello que se espera que estas nuevas investigaciones contribuyan a conseguir tratamientos más efectivos en la depresión mayor (con información de www.infoya.com.ar).

Finalmente se señala que estás investigaciones que marcan diferencias celulares podrán determinar terapias que conduzcan a tratamientos que mejoren y se repiense la depresión como un trastorno cerebral.

Atentamente

