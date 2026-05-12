Los cambios que piensa Coudet para recibir a Gimnasia por los cuartos del Apertura

River todavía disfruta la festejada clasificación frente a San Lorenzo. En el Monumental, el Millonario remontó una tanda de penales imposible y se metió entre los ocho mejores del torneo Apertura.

Pero el equipo de Núñez ya pasó página y se enfoca de lleno en el duelo frente a Gimnasia de la Plata, que vive un presente de ensueño con 7 triunfos consecutivos, contando el campeonato local y la Copa Argentina.

Este lunes, los dirigidos por Chacho Coudet se entrenaron y la buena noticia fue la presencia de Aníbal Moreno. El mediocampista de 26 años terminó tocado en el isquiotibial derecho y se temía una lesión, pero solo fue un calambre, ya que participó de la práctica con normalidad y se perfila como titular.

Otro de las dudas era Marcos Acuña. El Huevo, de gran partido el pasado domingo con gol incluido, se retiró a los 10′ del alargue por Joaquín Freitas. Tras el cambio, Coudet explicó que solo fue una fuerte fatiga por la cantidad de minutos acumulados y estará disponible para jugar contra el Lobo.

La novedad es la recuperación de Franco Armani. El arquero de 39 años volverá a concentrar tras su lesión y ocupará un lugar en el banco de suplentes. Lógicamente, Beltrán no saldrá del arco tras ser la gran figura en los penales y ser parte de la prelista de Scaloni para el Mundial.

Para recibir a Gimnasia el próximo miércoles, Coudet analiza variantes por el flojo rendimiento de River ante el Ciclón, a pesar de haber avanzado. En defensa, quien se perfila para salir es Lautaro Rivero y su lugar podría estar ocupado por Germán Pezzella o Facundo González.

Además, Juan Fernando Quintero se metió en el once titular por su gran actuación entrando desde el banco (asistencia y gol agónico). El que saldrá por el colombiano es Maxi Meza. Arriba, uno de los dos puntas podría dejar el equipo. Se trata de Facundo Colidio, de flojo rendimiento en el clásico. Coudet podría decidir sacarlo y la pelea por el puesto estará entre Maxi Salas y Joaquín Freitas.

El probable equipo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero/ Pezzella/ F. González y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio/ Maxi Salas/ Joaquín Freitas.