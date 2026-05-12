Cómo es el estado de salud de lo heridos de la explosión en Santa Cruz: derivaron dos niñas al hospital Garrahan de Buenos Aires

Tres personas murieron luego de una explosión ocurrida el domingo en un complejo habitacional en la localidad de Perito Moreno. Desde el Gobierno de Santa Cruz informaron cómo se encuentran los cinco heridos que permanecen internados. Dos niñas serán derivadas al hospital Garrahan de Buenos AIres.

Una de las hipótesis es que la tragedia ocurrió por una fuga de gas.

Cómo se encuentran los heridos de la explosión en Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz emitió un nuevo parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas tras la explosión. «Todos los pacientes continúan bajo seguimiento y control médico, con evolución acorde a cada cuadro clínico y monitoreo permanente de los equipos de salud», indicó.

Sumó que las pacientes de 11 y 9 años internadas en el Hospital Zonal de Caleta Olivia serán derivadas al Hospital Garrahan para continuar con tratamiento especializado por lesiones en la piel. Se amplió que ambas se encuentran estables, mientras que el resto de los pacientes permanece bajo evaluación interdisciplinaria y control permanente.

Una mujer de 30 años, está internada en el Hospital «Dr. Oscar H. Natale» de Perito Moren, bajo observación por traumatismos de diversa consideración.

«Aparentemente fue una fuga de gas»: revelaron sobre la explosión

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de la provincia de Santa Cruz, dijo en diálogo con Tiempo Sur que el hecho “aparentemente fue por una fuga de gas”, aunque aclaró que todavía siguen las pericias.

Agregó seguirá la atención «a los vecinos que sufrieron daños en sus viviendas. Muy temprano estamos trabajando ya en el lugar para que los que están alojados en otros lugares ya regresen a su domicilio”, indicó.