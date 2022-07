El chantaje nuclear

*por Antonio García, chipnumero@yahoo.com

La amenaza nuclear ya está aquí y con más fuerza dadas las distintas tensiones geopolíticas que se van esgrimiendo a nivel mundial.

Las armas nucleares rusas ya están en estado de alerta en respuesta, según su presidente Vladimir Putin, a las sanciones de Occidente.

No es un asunto baladí, no es algo con lo que podamos irnos ahora a la feria. Si hacemos esto es que somos unos inconscientes totales y que por muchos “golpes de pecho” que nos demos nos importa el planeta y la vida nada.

Hemos perdido el rumbo como sociedad y la violencia se enseñorea por tanto día a día por campos y ciudades.

Las consecuencias que tendría un estallido de este calibre para el ser humano serían inimaginables.

Para evitar este desastre que campea sobre nuestras cabezas en mayor o menor grado, pero que existe y es real, es necesario un cambio político a nivel de inteligencia del sentido común y también a nivel de personas, de bases humanas que giren su óptica sobre como ver el mundo.

No es una vida para estar siempre mirándote el ombligo, sino es una oportunidad para transformar situaciones injustas así como hay también hombres injustos.

Una guerra nuclear traería cambios de temperatura entre 20 y 30 grados, lluvias radioactivas lo que generaría hambrunas interminables , algo así como vivir en Venus.