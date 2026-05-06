Uno más para la colección: el encuentro entre Lionel Messi y Kiko en Miami

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, sigue conociendo estrellas durante su etapa en Estados Unidos. En esta oportunidad, tuvo un encuentro con nada menos que Kiko del Chavo del 8.

El fin de semana, Carlos Villagrán, legendario comediante mexicano, había asistido al duelo de las Garzas con Orlando City en el Nu Stadium. «Vienes a ver a Messi, ¡que es mi ídolo! Le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano'», había expresado.

El emotivo encuentro de Messi y Kiko en Miami

El emotivo encuentro entre Messi y Kiko fue en Miami, después del entrenamiento del Inter Miami, y el legendario actor mexicano se mostró muy emocionado, al punto de darle un beso al capitán de la Selección Argentina.

Ese encuentro llegó pocas horas después. «Estoy honrado. Te respeto», expresó el actor de 82 años. «El placer es mío», le respondió la Pulga, en un encuentro cordial y a pura risa en las instalaciones del Inter Miami.

Carlos Villagrán compartió las imágenes del encuentro en sus redes sociales. «Admiración absoluta de ambas partes, Argentina y México, FÚTBOL y COMEDIA. Dos genios congeniaron», afirmó.

Messi viene de disfrutar del paddock de la F1 como invitado estrella el pasado fin de semana en el Gran Premio de Miami. Mientras tanto, el astro rosarino también se enfoca en su próxima presentación con Inter Miami: se enfrentarán a Toronto, en condición de visitante, el sábado a las 14.

Las imágenes del encuentro entre dos leyendas se volvió viral en las redes sociales y se pudo ver que Messi le firmó una camiseta número 10 del Inter Miami con el nombre de Quico, el personaje que hizo famoso al actor de 82 años.