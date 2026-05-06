Hantavirus en el crucero MV Hondius: Argentina asistirá a cinco países y busca el origen del brote

El Gobierno argentino activó un operativo de cooperación internacional tras la detección de casos de hantavirus en el buque MV Hondius, con envío de insumos clave para diagnóstico y asistencia técnica a países europeos y africanos.

Argentina envió insumos a Europa para contener el brote de hantavirus vinculado a un crucero

La medida se enmarca en una estrategia que combina apoyo sanitario en el exterior con una investigación epidemiológica dentro del país para determinar el origen de los contagios.

El Ministerio de Salud confirmó que hasta el 6 de mayo se registraron ocho casos entre pasajeros y tripulantes del barco, de los cuales tres fallecieron.

Además, se identificó que la variante involucrada corresponde a la cepa Andes, con antecedentes de circulación en la Patagonia argentina —Chubut, Río Negro y Neuquén— y el sur de Chile. Dado que el buque había zarpado desde Argentina el 1° de abril, se intensificó la colaboración con organismos internacionales.

En ese marco, la ANLIS-Malbrán enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido insumos suficientes para realizar unas 2.500 pruebas diagnósticas. Entre ellos se incluyen ARN del virus Andes y placas de ELISA con antígenos específicos, fundamentales tanto para la detección del virus como para estudios serológicos. También se distribuirán guías de diagnóstico y protocolos clínicos para mejorar la atención de los casos.

En paralelo, las autoridades sanitarias avanzan en la reconstrucción del itinerario del caso índice —dos ciudadanos holandeses— que recorrieron distintas regiones de Argentina y Chile durante más de cuatro meses antes de embarcarse. Aunque hasta el momento no se detectaron contagios asociados en territorio nacional, equipos técnicos del Malbrán viajarán a Ushuaia para realizar estudios en roedores, posibles reservorios del virus.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que, si bien no está confirmado que el contagio se haya producido en Argentina, se reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el país, especialmente en la Patagonia. El objetivo es anticipar posibles casos, fortalecer la detección temprana y contribuir a esclarecer el origen del brote.

El Ministerio de Salud mantiene un monitoreo permanente de la situación y articula acciones con jurisdicciones locales y organismos internacionales, en busca de contener la propagación y consolidar una respuesta sanitaria coordinada.