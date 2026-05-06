Secta Rusa en Bariloche: un juez exigió información sobre la situación carcelaria de Rudnev Konstantin

El caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido hace más de un año bajo cargos de trata de personas, sumó este martes un capítulo de máxima tensión judicial. Un juez federal subrogante de Rawson exigió información urgente sobre la situación carcelaria del acusado, a quien se le había otorgado del arresto domiciliario el pasado 23 de abril.

La resolución a la que tuvo acceso Diario Río Negro, fue emitida este martes 5 de mayo, surge tras un recurso de habeas corpus presentado por la defensa, que denuncia un «agravamiento ilegítimo» de las condiciones de detención del imputado en la Unidad 6 de Rawson.

Intimación al penal y a la Oficina Judicial

El magistrado, designado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, exigió al director del penal informes detallados en un plazo de 24 horas. Entre los puntos requeridos se encuentran el estado de salud de Rudnev, la medicación que recibe, el régimen de visitas y si cuenta con acceso a videollamadas para contactar a su familia.

En simultáneo, el juez instruyó a la Oficina Judicial de Bariloche para que explique por qué la prisión domiciliaria permanece paralizada. La defensa, liderada por el abogado Martín Sarubbi, sostiene que el bloqueo es puramente administrativo, ya que la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica confirmó que hay dispositivos de monitoreo (tobilleras) disponibles.

Revés para la fiscalía

La intervención del juez federal ocurre poco después de que la justicia rechazara una impugnación extraordinaria del Ministerio Público Fiscal. El Colegio de Revisión del Distrito General Roca declaró inadmisible el recurso oficial, ratificando la modalidad domiciliaria para Rudnev y cerrando la puerta a la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Para Sarubbi, esto confirma la «debilidad de la acusación». Según el letrado, la fiscalía no cuenta con evidencia concreta ni víctimas que sostengan el delito de trata. «El abogado es también su tutor, depositó la fianza y pone su licencia como garantía», añadió Tamara Rudneva, esposa del detenido, quien denunció que se amparan en una supuesta falta de tecnología para no liberar a su marido.

Un caso bajo la lupa internacional

Mientras el expediente se empantana en los tribunales patagónicos, el proceso comenzó a atraer la atención mundial. El CESNUR (Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones), con sede en Italia, anunció la creación de una comisión internacional de especialistas para analizar el caso.

El organismo investigará si la narrativa de «líder de secta destructiva» fue una construcción mediática exportada desde Rusia que terminó condicionando el proceso judicial en Argentina. Los resultados de esta investigación serán presentados ante organismos internacionales entre julio y agosto de este año.

Voluntad de arraigo

Según pudo conocer este medio, el entorno de Rudnev niegan cualquier riesgo de fuga. Su esposa destacó que la familia alquiló una vivienda y realizó reformas edilicias para cumplir con las exigencias judiciales. «Eso demuestra exactamente lo contrario a la fuga: la voluntad de establecerse en Argentina», sentenció.

Por estas horas, la mirada está puesta en la Unidad 6 de Rawson. El juez subrogante deberá determinar si la demora en el traslado de Rudnev constituye una falta grave y si ordena, finalmente, la colocación inmediata del dispositivo electrónico para hacer efectiva la orden judicial dictada hace casi dos semanas.