El dinero de Adorni

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

BUENOS AIRES

El exvocero presidencial dijo manejar sus dineros de la manera que mejor le parezca. Gran parte de los argentinos no pueden decir lo mismo.

Por los salarios bajos que perciben, apenas cubren sus necesidades básicas; “gastan su plata en lo más primordial e indispensable”.

Solamente les alcanza para cubrir gastos esenciales y hasta donde el presupuesto alcance. Van cambiando su rutina de consumo, optando por adquirir productos de segundas marcas y reduciendo artículos de la canasta básica.

Por si esto fuera poco, vale aclarar que la mayoría de los trabajadores ha obtenido un escaso incremento del 2 % en sus sueldos.

Diferente es el caso del jefe de Gabinete, que tuvo un aumento en su salario del 100 % y ahora pasará a cobrar cerca de $7 millones mensuales. Es evidente que los ciudadanos no han tenido la misma suerte que el nombrado funcionario.