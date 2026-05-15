Enzo Fullone avanza con un proyecto que busca regularizar la obra pública inconclusa en Río Negro

Este jueves el Senado de la Nación recibió un Proyecto de Ley que propone crear un régimen excepcional para la regularización y cierre definitivo de contratos de obra pública que permanecen paralizados o sin resolución administrativa, con el objetivo de ordenar expedientes abiertos desde hace años y reducir la acumulación de obras inconclusas en todo el país.

El proyecto de orden nacional con eje en Rio Negro fue impulsado por el senador nacional Enzo Fullone, quien apunta a intervenir sobre contratos de infraestructura nacional que se encuentren detenidos, vencidos o sin recepción definitiva. De acuerdo al comunicado oficial, el objetivo es «agilizar los procesos de regularización y liberar contratos obsoletos» que generan demoras, sobrecostos y dificultades en la administración del patrimonio estatal.

En cuanto al marco legal, los artículos N° 2 y 5 del proyecto establecen que el nuevo régimen tendrá como objetivo a aquellas obras con más de tres años de inactividad, exigiendo la presentación de un informe técnico que contemple el grado de avance físico y financiero, las causas de paralización, el tiempo transcurrido y la conveniencia de continuidad o cierre definitivo del contrato.

Una vez superada la etapa de diagnóstico, la autoridad de aplicación podrá avanzar en distintas herramientas para regularizar la situación estatal y empresarial. En este sentido, se establece a favor de la obra concesionaria la rescisión de mutuo acuerdo, incluyendo la renuncia voluntaria y gratuita por parte del Estado a presentar multas y/o penalidades, la liberación de garantías y el reconocimiento de gastos administrativos ya efectuados. A cambio, las empresas deberán renunciar a reclamos por lucro cesante y se prevé el cierre total de acciones administrativas y judiciales entre las partes.

En este sentido, el senador libertario otorga un plazo de vigencia de 24 meses desde la reglamentación del proyecto para que el mismo sea implementado, culminando con la revisión de los contratos alcanzados.

Obras paralizadas: «Una problemática que se manifiesta con claridad en mi provincia»

En el desarrollo de la iniciativa, el senador libertario tomó como base su experiencia como Jefe del Distrito 20 de la Dirección Nacional de Vialidad de Río Negro, señalando que actualmente existen al menos 57 obras públicas que fueron neutralizadas indefinidamente. En concordancia, el funcionario destaca los casos de las rutas nacionales 22, 23 y 151, con obras iniciadas entre 2009 y 2021 que continúan inconclusas o detenidas, afectando la conectividad y el desarrollo regional.

Dato 57 obras públicas se encuentran paralizadas en Río Negro.

En este sentido, Fullone menciona que si bien la problemática de obras inconclusas «Se manifiesta con claridad en mi provincia constituye una realidad extendida en todo el país» y que «las rutas nacionales deben estar en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de quienes las transitan diariamente y el desarrollo de las economías regionales».

Contratos y cierre administrativo

A lo largo del proyecto, el senador libertario vincula la falta de un cierre administrativo con el impacto directo en la infraestructura productiva, alegando que muchos contratos no logran completar el circuito burocrático, lo que deriva en expedientes abiertos durante años por falta de documentación, inspecciones pendientes o dificultades técnicas para la recepción definitiva.

En ese sentido, el proyecto propone una herramienta legal específica para resolver ese bloqueo administrativo y permitir el cierre definitivo de obras que quedaron inconclusas o sin definición formal.

Con su ingreso al Senado, la propuesta ahora será debatida en comisión, en un contexto donde la obra pública vuelve a ocupar el centro de la discusión legislativa a partir de la necesidad de reordenar contratos acumulados durante las últimas décadas.