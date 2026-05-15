Vacunación gratuita para personas y perros en Neuquén: cuándo y dónde será la jornada

El Ministerio de Salud de la Provincia en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Neuquén, informó que realizarán una jornada de vacunación gratuita a las que podrán acceder personas y sus mascotas.

«Los neuquinos y neuquinas podrán acceder a vacunas del Calendario Nacional», anunciaron y explicaron que, a su vez, estas personas podrán aprovechar la oportunidad para vacunar a sus perros contra la rabia.

Cuándo y dónde será hará la jornada de vacunación en Neuquén

En el comunicado se informó que la jornada de vacunación se realizará el próximo domingo 24 de mayo. Será una jornada «petfriendly» que se llevará a cabo en el estacionamiento exterior de la Legislatura de Neuquén.

Desde la Provincia informaron que el objetivo es que todas las personas puedan completar sus esquemas de vacunación bajo la modalidad del AutoVac y también vacunar a sus mascotas bajo la modalidad AutoCa.

Podrán asistir todos las personas adultas, mayores de 11 años y embarazadas, como sus mascotas. La jornada de vacunación iniciará a las 10 y se extenderá hasta las 15.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, indicó que se repetirá la estrategia del AutoVac, que ya tuvo un balance positivo en distintos puntos de la provincia: «Queremos seguir motivando a la población para que se vacune. Hoy lo que estamos haciendo es salir a la calle, porque entendemos que si nosotros ampliamos los horarios y salimos estamos haciendo que la gente se vacune, porque mejoramos el acceso».

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad, Luciana De Giovanetti, indicó: “Nos sumamos en este trabajo articulado con el gobierno provincial incorporando un equipo médico veterinario en un sector que va a ser AutoCan. Es decir, si vos vas con tu animal no humano, con tu perro, podés recibir la vacunación antirrábica e inclusive llevarte las pastillas de parasitarias”.