Giro en la causa por el crimen en Islas Malvinas de Neuquén: el acusado había sido agredido por la víctima

A la izquierda el acusado, desde el MPF solicitaron que su imagen no sea difundida Foto: Florencia Salto

La investigación por la muerte de Nicolás Federico Cifuentes, ocurrida el pasado 1 de mayo, dio un giro fundamental este mediodía. La fiscalía formuló cargos contra el presunto autor, revelando que el hecho se desencadenó cuando el imputado intentaba defenderse de una agresión física iniciada por la víctima.

El contexto: Una agresión y un exceso

Según la teoría presentada por la fiscal del caso, Lorena Juárez, los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la madrugada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Sargento Vidal. De acuerdo con el registro fílmico y los testimonios, Cifuentes comenzó a perseguir al imputado —a quien no conocía— y lo atacó físicamente.

El acusado cayó al piso, donde recibió golpes de puño y patadas. En ese escenario, extrajo un arma blanca de entre sus ropas y, ante una segunda embestida de Cifuentes, le asestó una puñalada en el tórax.

La fiscal del caso Lorena Juarez junto as su asistente letrada Cynthia Tobares. Florencia Salto

Aunque la fiscalía reconoce el derecho a la defensa, sostuvo que hubo un exceso en el medio empleado, dado que la lesión punzocortante alcanzó una zona vital, provocando un taponamiento cardíaco y una hemorragia masiva.

Evidencia y geolocalización

La funcionaria Cynthia Tobares detalló que la identificación del acusado fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de la División Seguridad Personal, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Informes de geolocalización del teléfono celular del imputado, entrevistas a testigos y pericias médicas así como la reconstrucción del recorrido previo y posterior al crimen.

El juez de garantías Luciano Hermosilla fue quien resolvió. foto: Florencia Salto

Prisión preventiva por riesgo de fuga

El asistente letrado Maximiliano Jávega fundamentó la necesidad de aplicar la prisión preventiva basándose en el riesgo de fuga. Argumentó que el acusado no posee arraigo en Neuquén (carece de domicilio estable y trabajo) y destacó que fue necesaria una compleja tarea investigativa para dar con su paradero.

«Fue necesaria una extensa tarea investigativa para localizarlo y detenerlo», subrayó la fiscalía.

Resolución judicial



Aunque la defensa pública no cuestionó la calificación de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, solicitó que la medida cautelar fuera más breve.

Finalmente, el juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió tener por formulados los cargos en carácter de autor, fijar un plazo de investigación de cuatro meses y dictar la prisión preventiva por el término de dos meses, mientras se analiza la posibilidad de una medida menos gravosa en el futuro.