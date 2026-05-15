Cobre sanjuanino: el proyecto Los Azules suma acuerdo clave con un banco francés como asesor financiero

Los Azules fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre de 2025. Foto: gentileza.

La minera canadiense McEwen Copper avanzó en el esquema de financiamiento para la construcción del proyecto de cobre Los Azules, situado en San Juan. Para ello, anunció la contratación del banco francés Société Générale para actuar como su único asesor, con el fin de estructurar la deuda destinada a la iniciativa.

Los Azules se trata de un proyecto en fase avanzada, que es considerado uno de los mayores recursos de cobre sin desarrollar a nivel mundial, según afirma la propia empresa. En este marco, Société Générale se encargará de liderar la estructuración y organización de un paquete de deuda senior para financiar la construcción del proyecto, de acuerdo la información dada por la compañía,

El trabajo del banco abarcará tanto las fases preparatorias como las de implementación. Incluirá el desarrollo de la estrategia de financiación; la coordinación de la diligencia debida técnica, de mercado, ambiental y social, de seguros, auditoría y fiscalidad de los prestamistas; la preparación del paquete de información para prestamistas; y asistencia en la negociación.

Para reunir el capital necesario, se prevé combinar agencias de crédito a la exportación, deuda bancaria comercial, instalaciones multilaterales y de instituciones financieras para el desarrollo, y posibles instrumentos de bonos de proyecto u otros instrumentos de mercado de capitales.

Mediante un comunicado, el director general de McEwen Coppe, Michael Meding, aseguró que «incorporar a Société Générale supone un paso importante para avanzar Los Azules hacia la construcción».

En ese sentido, concluyó: «La plataforma global de financiación de proyectos de Société Générale y sus relaciones de larga data con la agencia de crédito a la exportación, la comunidad bancaria multilateral y comercial los convierten en un socio ideal para ayudarnos a montar un paquete de deuda robusto y competitivo para uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo».

McEwen Copper señaló este anuncio como un logro más dentro «una serie de hitos» en los últimos años para Los Azules, entre ellos, la aprobación del proyecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre de 2025.

También se recordó que los resultados del Estudio de Viabilidad fueron publicados en octubre de 2025, y que está diseñada para ser una mina de cobre con emisiones netas neutrales para 2038. Por otra parte, se señaló que mantienen un acuerdo de colaboración vigente con la Corporación Financiera Internacional (IFC), para alinear el proyecto estándares ambientales, sociales y de gobernanza a nivel internacional.