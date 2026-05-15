Gianinna Maradona explotó contra Leopoldo Luque por mostrar una foto de la autopsia: «Sos capaz de cualquier cosa»

La audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona terminó este jueves con un episodio de tensión en los tribunales de San Isidro. El neurocirujano Leopoldo Luque mostró una imagen presuntamente por error de la autopsia del exfutbolista durante su exposición y Gianinna Maradona colapsó al verla.

Según publicó Infobae, el hecho ocurrió cuando Luque utilizaba una presentación en power point para responder cuestiones médicas vinculadas al análisis forense. La primera imagen proyectada fue sin querer una fotografía del cuerpo de Maradona en la morgue.

El momento en que Gianinna Maradona abandonó la audiencia

Gianinna había evitado durante estos años ver imágenes de la autopsia de su padre. Cuando apareció la foto en la pantalla, integrantes de la sala comenzaron a advertirle a Luque que detuviera la presentación.

“Leo, pará”, gritaron algunas personas presentes, mientras otros intentaban frenar la proyección. La computadora terminó desconectada, aunque Gianinna ya había alcanzado a observar la imagen. Entonces, la hija del ídolo argentino se levantó y salió por una puerta lateral insultando al imputado.

Tras el episodio, Gianinna se descompensó y Fernando Burlando solicitó asistencia médica. El abogado también pidió la suspensión inmediata de la audiencia en el juicio que investiga la muerte del exfutbolista.

Leopoldo Luque pidió disculpas frente a los jueces y afirmó: “De verdad no me di cuenta”. Según la reconstrucción del caso, el neurocirujano aseguró que no había advertido la presencia de Gianinna en la sala.

Los jueces aceptaron la explicación de Luque y consideraron que la situación no había sido intencional. Sin embargo, hicieron lugar al pedido de la querella y resolvieron interrumpir la jornada judicial.

El fuerte descargo de Giannina Maradona en redes

Horas más tarde, Gianinna publicó un mensaje en sus redes sociales contra Leopoldo Luque. “Hijo de p***, eso es lo que sos, hijo de p***. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos”, escribió.

En la misma publicación agregó: “Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”. Luego compartió una foto junto a su padre y sostuvo: “No voy a parar hasta el final”.

El juicio oral continuará el próximo martes en los tribunales de San Isidro. Está previsto que Leopoldo Luque siga con su declaración y luego sea el turno del imputado Carlos Díaz.