El drama educativo

Días atrás hemos tomado conocimiento de que, a nivel nacional, apenas 16 estudiantes de cada 100 que comienzan la Primaria terminan a tiempo toda la trayectoria escolar incluyendo la secundaria, y logran niveles satisfactorios de aprendizaje en Lengua y Matemática.



Las cifras se agravan en algunas provincias del norte.



Clara evidencia de que el sistema educativo del país no logra salir del estancamiento. Por si fuera poco, la pandemia ha agravado el desgranamiento y el abandono escolar, con sus clases zoom y escasa asistencia docente personalizada.



La tragedia educativa continúa como hace décadas.



No asignamos los presupuestos convenientes a la educación; seguimos memorizando y no aprendiendo; no dedicamos las horas suficientes a la escuela… Seguimos con una educación basada en pruebas evaluativas cuyos contenidos se olvidan pronto, estudiantes centrados en conseguir un resultado y no en aprender. ¿Así preparamos a las nuevas las generaciones?

Mónica Ruiz

Neuquén