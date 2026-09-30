El ejemplo de un científico

Juan Carlos Malgesini​, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Tuve el orgullo de escuchar en un prestigioso programa de televisión al físico argentino Juan Martín Maldacena, reconocido internacionalmente por su trayectoria científica.

Nacido en Buenos Aires, formado en la educación pública y doctorado en Física en el Instituto Balseiro de Bariloche, desarrolló luego su carrera en Estados Unidos y es considerado uno de los físicos más destacados de la actualidad.

Me llamó especialmente la atención la sencillez de sus palabras, su claridad y su nivel cultural.

No pude evitar contrastar esa actitud con determinadas expresiones y comportamientos que observamos con frecuencia en nuestra dirigencia política, donde muchas veces predominan los insultos, las descalificaciones y las denuncias cruzadas.

Qué diferente sería la vida pública argentina si personas con la formación, la cultura y la humildad de Maldacena ocuparan mayores espacios de responsabilidad.

Nuestro país cuenta con hombres y mujeres de enorme capacidad que podrían aportar mucho más a la sociedad si la política supiera reconocerlos y convocarlos.