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Cartas

Restauran bosques en Chubut

Carta de Lector

Por Carta de lector

Estimado Sr. director:

  En la provincia de Chubut se toman en serio los procesos de restauración de bosques: ya plantaron 32 mil árboles autóctono y van por más. 

  Felicitaciones por la iniciativa a las comunidades locales, a la ONG «Vida Silvestre» y a la Secretaría de Bosques de Chubut. Plantar árboles nativos es invertir en futuro y cuidar nuestros hermosos territorios y paisajes patagónicos. Una valiosa acción que puede ser inspiradora para replicar en otras provincias patagónicas. 

  Más árboles autóctonos significa más vida de naturaleza, que tanta falta hace después de los arrasadores incendios forestales recientes.

  Muchas gracias por su atención a mis palabras.

  Atentamente,

Patricio Oschlies.

DNI 21.644.451.

BUENOS AIRES


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