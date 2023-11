El ejercicio de la memoria

Tengo 30 años, soy hijo de la democracia. Y soy muy consciente de ello. Me siento orgulloso de haber nacido en un país que es un ejemplo internacional en lo que respecta a la lucha por los derechos humanos. Somos un pueblo que aprendió de las paginas mas oscuras de nuestra historia, para no volver a repetirlas. Pero hoy, 19 de Noviembre de 2023, la ultra derecha se ha hecho con la presidencia por los próximos 4 años. Parte de esa memoria ha sido derrumbada como un castillo de cartas. Hemos fallado, y me hago cargo, en el ejercicio la memoria.

Una gran porcion del pueblo argentino se ha decidido por una opcion politica que hace apologia y reivindica las atrocidades de la ultima dictadura civico militar. Creo yo, por desconocimiento.

Debemos caer en cuenta que la lucha por la memoria y la justicia social no se terminará nunca. Por aquellos que han puesto el cuerpo por nosotros, y por nuestro futuro, nos tendremos que hacer cargo de esta lucha.

Emmanuel Olivares

DNI 36870930

El Bolsón