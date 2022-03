El EPAS y el agua en barrio Kaleuche

Rodolfo Schroeder DNI 13.323.173

En el barrio Kaleuche de la ciudad de San Martín de los andes el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) hizo hace poco dos perforaciones, una de ellas sin encontrar agua y en otra viendo si el pozo es realmente apto en cuanto al caudal.

En la ciudad, hay un rabdomante que soy yo, he logrado localizar diversas vertientes y ojos de agua, me he animado a marcar a distancia a través de una videollamada y el resultado ha sido óptimo…

Como rabdomante opino que en el barrio Haleuche a unos 55 metros de profundidad podría haber unos dos millones de litros como para proveer de agua a muchas familias des ese sector de la ciudad.

El EPAS vino y perforó, seguro que por orden de geólogos, pero el resultado ha sido incierto.

El EPAS es un ente provincial que trabaja en todo el territorio neuquino, pero en éstos dos pozos, demostraron una importante impericia profesional….

Es una especie de denuncia que hago y a la vez, desafío al EPAS a que admitan en el barrio Kaleuche se equivocaron y muy feo.

Insto a la población de dicho barrio a que pida explicaciones por los resultados de las dos perforaciones.

No puede ser que sigamos pagando nosotros los ciudadanos los errores del Estado.

Hay vecinos que quieren pintar el bidón azul, con los colores de una famosa cerveza argentina. Esto te da la pauta que el EPAS no es serio.