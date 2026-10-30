El riesgo país trepó al nivel más alto en un año tras el desplome de activos en Wall Street

Los activos financieros argentinos despidieron el mes con fuertes pérdidas este viernes, arrastrados por una ola de aversión global al riesgo tras la presentación de balances corporativos en Wall Street y la incertidumbre en la región. En ese escenario, los bonos en dólares retrocedieron 1,1% en promedio y el riesgo país de JP Morgan avanzó 41 unidades para la Argentina, hasta ubicarse en los 787 puntos básicos. Durante la rueda llegó a tocar un máximo intradiario de 790 puntos, la marca más elevada desde el 24 de octubre de 2025.

El pesimismo en la plaza local acompañó la fuerte tendencia negativa de Nueva York, donde el panel tecnológico Nasdaq se hundió un 2,9%, el S&P 500 bajó un 1,8% y el Dow Jones de industriales cayó un 1,1%. Las decepcionantes presentaciones de resultados trimestrales castigaron con dureza a firmas como Reddit (-29,2%), Intel Corporation (-28,6%), Sandisk (-13,5%), Advanced Micro Devices (-10,9%) y Amazon (-1,4%).

En el plano local, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó 2,6% en pesos y se posicionó en 92.079 unidades. Las acciones y los ADR de compañías argentinas negociados en dólares en la plaza neoyorquina registraron caídas generalizadas, encabezadas por Satellogic (-11,2%), Bioceres (-6,3%), Edenor (-6,1%) y Transportadora Gas del Sur (-5,5%).

“En la plaza financiera local, los activos argentinos despidieron octubre bajo un fuerte viento de frente externo e incertidumbre regional tras el balotaje presidencial en Brasil. Tras el efímero rebote técnico del jueves, la deuda soberana en dólares se derrumbó con fuerza este viernes”, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Por su parte, la tasa de retorno del bono del Tesoro de los EE. UU. a 10 años recortó seis puntos básicos para finalizar en 4,929% anual.

Caídas en la bolsa de San Pablo e incertidumbre en la región

El impacto de Wall Street golpeó de lleno a la región y se sumó al escenario político de Brasil. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo retrocedió 0,8%, hasta las 167.921 unidades. En Nueva York, los papeles brasileños cerraron con sesgo dispar: Petrobras subió 0,7% y Vale ganó 1,9%, mientras que Itaú (-3,2%), Bradesco (-3%) y Nu Holding (-3,7%) registraron números en rojo.

En tanto, los bonos soberanos brasileños en dólares cedieron 0,1% y su riesgo país avanzó siete unidades para situarse en 195 puntos básicos, al tiempo que la divisa estadounidense en Brasil avanzó un 1% y cotizó a 5,44 reales.

“Luego de que la rueda del lunes marcase caídas récord en la bolsa brasileña, la rueda siguiente evidenció una pequeña recuperación, que se fue debilitando con el pasar de los días. Esta debilidad se puede atribuir a la incertidumbre respecto al camino que tomará Lula, considerando que el mercado descontaba un giro bajo el mandato de Bolsonaro. A estas dudas sobre las instituciones del país vecino se sumó un contexto de risk-off global a partir de balances corporativos que no cumplieron con las expectativas de Wall Street”, detallaron desde TSA Bursátil.