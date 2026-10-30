Los argentinos compran cada vez más dólares y aumenta el ahorro fuera de los bancos

Cerca de 1,6 millones de personas compraron dólares por un total de U$S 3.410 millones durante septiembre, según informó el Banco Central.

La compra neta de billetes ascendió a U$S 2.471 millones, mientras que para cumplir servicios y pagos corrientes se destinaron U$S 668 millones, y para giros y transferencias U$S 426 millones.

Las compras brutas billetes treparon a U$S 2.896 millones, que las ventas alcanzaron a U$S 425 millones (unas 750 mil personas ofrecieron), lo que da el saldo de U$S 2.471 millones.

De este monto, se estima que U$S 800 millones se utilizaron para cubrir consumos de servicios y tarjetas, una cifra similar quedó depositados en los bancos y el resto salió del sistema (“colchón”).

La compra de U$S 3.410 millones es la segunda más alta del año, luego del pico de U$S 4.124 millones que se produjo en julio, impulsada por las vacaciones y el Mundial de Fútbol.

Los U$S 800 millones que fueron al “colchón” también resultan el segundo volumen más alto del año luego de los U$S 1.000 millones que salieron en julio, donde los aguinaldos jugaron un rol sustantivo.

En todo el año, los argentinos ya compraron y retiraron del sistema unos U$S 4.400 millones.

Esta sangría es la que la pone un obstáculo en la capacidad prestable de los bancos. El objetivo de la Ley de Inocencia Fiscal era incentivar a que ese dinero quede en el sistema, pero al momento no está cumpliendo ese rol.

La creciente dolarización que se aceleró en la segunda mitad del año (el acumulado al primer semestre fue de U$S 1.900 millones) es una de las preocupaciones del sistema financiero, porque pone bajo estrés el mercado de cambio en momento que al gobierno se le complica conseguir los dólares que le faltan para pagar vencimientos de deuda en 2027.

Por otro lado, se espera que esta tendencia se profundice en los primeros meses del año próximo ante la proximidad de las elecciones.

El Gobierno nacional asegura que cuenta con el respaldo suficiente para hacer frente al proceso de dolarización que se avecina.