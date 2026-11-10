El futuro del agua

Juan Carlos Malgesini

DNI 4673429

En 1979 fui contratado por el entonces superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA), ingeniero Juan Carlos Suárez, con la aprobación del gerente general del Banco de Río Negro, para hacerme cargo del establecimiento Valle Verde, de 21.000 hectáreas, que se encontraba abandonado y en situación de quiebra. Durante mi gestión recuperé 200 hectáreas y licité la explotación del campo.

En los últimos años, personal que conoció aquella experiencia me comentó que la empresa israelí Mekorot se prepararía para hacerse cargo de algunos proyectos del DPA, incluidos estudios para desarrollar sistemas de riego sobre el río Limay.

Me preocupa que una empresa extranjera pueda asumir responsabilidades estratégicas sobre el manejo del agua en distintas provincias argentinas. Se trata de un recurso esencial y de una cuestión que compromete nuestra soberanía.

El agua es parte del futuro del país y su administración debe ser objeto de información, debate y control ciudadano.