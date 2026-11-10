Servicio a la comunidad: CALF suspendió el corte de luz de este miércoles 11 de noviembre en Neuquén

Corte de luz en Neuquén: un intento de robo dejó a un barrio sin servicio y CALF trabaja para restablecerlo

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció que suspendió el corte programado de energía eléctrica que iba a afectar a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 11 de noviembre.

Detalle del corte de luz suspendido este 11 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este miércoles iba a ser de la siguiente forma: