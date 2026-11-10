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Servicio a la comunidad: CALF suspendió el corte de luz de este miércoles 11 de noviembre en Neuquén

Las interrupción respondía a tareas de incorporación de equipamiento de protección y maniobra. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén: un intento de robo dejó a un barrio sin servicio y CALF trabaja para restablecerlo

Corte de luz en Neuquén: un intento de robo dejó a un barrio sin servicio y CALF trabaja para restablecerlo

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció que suspendió el corte programado de energía eléctrica que iba a afectar a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 11 de noviembre.

Detalle del corte de luz suspendido este 11 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este miércoles iba a ser de la siguiente forma:

HorarioZona AfectadaMotivo del Trabajo
07:00 a 13:00B° Salud Pública; B° Alta Barda desde Los Pensamientos hasta Los Alelíes entre Las Camelias y Las MadreselvasIncorporación de equipamiento de protección y maniobra para mejorar el control y la confiabilidad de la red de distribución eléctrica.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció que suspendió el corte programado de energía eléctrica que iba a afectar a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 11 de noviembre.

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