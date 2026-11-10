La “Noche de los cristales rotos” y el valor de la memoria

PIERRICK YVON

Nuestra generación es la última que puede contar la verdadera historia”, asegura a la AFP George Shefi, un superviviente de 94 años de la “Noche de los cristales rotos”, un pogromo antisemita de la Alemania nazi.

La ola de violencia desatada por el régimen nazi los días 9 y 10 de noviembre de 1938 se saldó con al menos 90 judíos muertos y 1.400 sinagogas incendiadas en toda Alemania.

Shefi, cuyo apellido de nacimiento era Spiegelglas, nació en 1931 y tenía seis años cuando los disturbios antisemitas sacudieron su ciudad natal, Berlín.

Su madre no le dejó salir de casa en el barrio de Schöneberg durante tres días. Cuando lo hizo se encontró con una ciudad transformada.

“Mi colegio había sido incendiado”, declaró a la AFP el pasado jueves durante una ceremonia celebrada en la Nueva Sinagoga de Berlín, organizada por la Marcha Internacional por los Vivos, una asociación dedicada a la memoria del Holocausto.

“Recuerdo muy claramente una tienda de sombreros en la que habían entrado a la fuerza, con cristales rotos por todas partes y sombreros de mujer esparcidos por el suelo. Eso me causó una gran impresión”.

También se acuerda del propietario de una papelería al que decenas de curiosos “abucheaban” mientras limpiaba unas pintadas antisemitas.

“Habían escrito en letras grandes: ‘Esta tienda pertenece a un cerdo judío que está casado con una cerda cristiana’”, contó.

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“La última vez que la vi” ​

Meses más tarde, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, George subió a un tren que lo llevaría a un lugar seguro en el Reino Unido, en una operación de rescate que salvó a casi 10.000 niños.

Su madre lo dejó en una estación de tren antes de subir a un taxi para ir a otra parada, donde tenían que recoger a más niños.

“Por desgracia, la vi corriendo por el andén, pero ella nunca me vio. Y esa fue la última vez que la vi”.

George se fue a vivir con unos parientes lejanos en Londres, antes de ser evacuado al condado rural inglés de Lincolnshire.

Recibió una carta de su madre durante la guerra, a través de la Cruz Roja, y nunca más recibió noticias de ella.

Más tarde se enteró de que la habían deportado al campo de exterminio de Auschwitz, adonde llegó el 30 de enero de 1943.

“Según mis cálculos, la asesinaron ese mismo día”, dice.

Unos seis millones de judíos murieron durante el Holocausto.

Shefi vivió un tiempo en Estados Unidos y después de la guerra se instaló en Israel.

En los últimos 25 años ha vuelto a Alemania para contar su historia y compartir su experiencia con más de 12.000 estudiantes.

“Quiero convenceros de que no debéis olvidar el Holocausto”, les dice.

“No son responsables de lo que ocurrió, pero sí lo son de los próximos 20 o 30 años, cuando seáis mayores y dirijáis este país”, suele añadir.

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“La gente tiene que despertar”

El mundo ha cambiado en las décadas transcurridas desde que Shefi comenzó a contar su historia.

Los delitos antisemitas en Alemania se han disparado, pasando de unos 1.400 en 2015 a 6.500 el año pasado, según cifras de la policía.

La situación se ha agravado desde los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el movimiento islamista palestino Hamás contra Israel y la posterior guerra en Gaza.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) arremete a menudo contra los testimonios del Holocausto que considera un “culto a la culpa”.

En septiembre, la localidad de Heidenau (este) aprobó una moción respaldada por AfD que prohíbe colocar nuevas pequeñas inscripciones públicas que conmemoran a las víctimas de la persecución nazi.

Shefi es consciente del peligro.

“Creo que hay que combatirlo con uñas y dientes”, afirmó en la ceremonia reciente celebrada en Berlín.

“La gente tiene que despertar, y si se quiere mantener la democracia en este país, hay que empezar inmediatamente a luchar contra este tipo de situaciones”, estima.

A punto de cumplir 95 años, él sigue comprometido con lo que llama su “misión”: combatir el antisemitismo.

“Somos nosotros -dice- quienes tenemos que contar la verdad, mientras podamos”.