KoKo cambia su recorrido en Allen por la Vuelta al Valle: días, horarios y dónde esperar el colectivo

KoKo emitió un comunicado para informar que a partir de este 10 de noviembre, sus colectivos que funcionan en el Alto Valle cambiarán su recorrido habitual en la ciudad de Allen. La medida será temporal y responde a los cortes de tránsito aplicados en la ciudad ante la realización de la 83.ª edición de la Vuelta al Valle.

Días, horarios y dónde esperar el colectivo Koko en Allen

La empresa de transporte indicó que desde este martes y hasta el domingo 15 de noviembre, se producirán cortes que afectarán la función de su servicio en la ciudad valletana.

En este sentido detalló que las interrupciones fueron programados de la siguiente manera:

10/11: de 13:00 a 18:30 hs.

12/11: de 08:00 a 09:30 hs.

13/11: de 14:30 a 18:30 hs.

14/11: de 13:00 a 15:00 hs.

15/11: de 13:00 a 18:30 hs.

Por esta razón, las unidades que circulan en sentido Villa Regina – Neuquén realizarán un recorrido alternativo dentro de la ciudad. Los usuarios podrán abordar el colectivo en el siguiente trayecto: Quesnel → San Martín → Belgrano → Alsina, desde donde retomará su itinerario habitual.

En tanto, el servicio en sentido Neuquén – Villa Regina ingresará a Allen por: Sáenz Peña → Brentana → Don Bosco → Quesnel, para luego reincorporarse a su ruta habitual.

Desde la empresa solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar los desvíos establecidos. Asimismo, recomendaron a los pasajeros «prever posibles demoras y modificaciones en las paradas habituales de ascenso y descenso».