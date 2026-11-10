Desbaratan dos kioscos de drogas en Cipolletti: seis imputados, cocaína, marihuana y un hallazgo inesperado

Dos allanamientos realizados en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti permitieron desarticular dos presuntos puntos de venta de drogas al menudeo y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y municiones. Seis personas mayores de edad, tres hombres y tres mujeres, quedaron imputadas en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron el lunes por la tarde, entre las 16 y las 20, luego de una investigación que se extendió durante tres meses y estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Roca. En uno de los domicilios, además, encontraron un loro y dos tortugas en cautiverio, por lo que intervino personal de Fauna Silvestre.

Una denuncia dio inicio a la investigación

La pesquisa comenzó a partir de información recibida a través de la línea 0800-333-4124 de la Secretaría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. A partir de ese aporte, la Delegación Toxicomanía Zona Alto Valle Oeste de Cipolletti inició tareas para reunir elementos sobre el funcionamiento de los presuntos lugares de comercialización.

Durante tres meses se realizaron tareas de inteligencia y recolección de pruebas, bajo la dirección y fiscalización de la Fiscalía Federal de Roca, a través del Área de Casos Sencillos. Los elementos reunidos permitieron solicitar y obtener las órdenes judiciales para ingresar a dos viviendas del barrio, ubicado en el norte de la ciudad.

Los allanamientos se desarrollaron con la participación del grupo especial COER, que intervino en las irrupciones y brindó seguridad durante las diligencias.

Cocaína, marihuana, dinero y un arma secuestrados

En los domicilios, los efectivos encontraron cocaína y marihuana distribuidas en envoltorios, presuntamente preparados para la venta. También incautaron dos balanzas, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las sustancias y diez teléfonos celulares, que serán incorporados a la investigación.

Entre los elementos secuestrados había además una pistola Bersa calibre 22, cartuchos de distintos calibres y 700.000 pesos en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones. Todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Como resultado de los procedimientos, seis personas mayores de edad fueron notificadas de la formación de causa por presunta infracción a la Ley 23.737. Se trata de tres hombres y tres mujeres. Su situación quedó supeditada a las próximas resoluciones judiciales, mientras continúa el análisis de las pruebas reunidas.

También encontraron animales silvestres en cautiverio

Durante uno de los allanamientos, el personal detectó tres animales silvestres en cautiverio: un loro y dos tortugas. Por ese hallazgo intervino Fauna Silvestre, que decomisó los ejemplares y labró las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Provincial 5796.

El operativo fue resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Fiscalía Federal de Roca. La investigación continuará con el análisis de los elementos secuestrados y las medidas que disponga la Justicia.