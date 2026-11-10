El conmovedor momento de Jairo en Córdoba: cantó el Ave María mientras llegaba el papa León XIV

Jairo fue uno de los grandes protagonistas de la histórica visita del papa León XIV a Córdoba este martes 10 de noviembre. El reconocido cantante argentino, de 77 años, emocionó a miles de fieles que aguardaban la llegada del Sumo Pontífice con una interpretación del Ave María de Franz Schubert, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

Según informó PrimiciasYa, el artista nacido en Cruz del Eje se presentó durante aproximadamente 30 minutos en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se organizó la multitudinaria misa papal. Su actuación formó parte de las actividades musicales preparadas para acompañar la espera de los peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país.

El Ave María de Jairo emocionó a una multitud en Córdoba

La presentación comenzó alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando Jairo subió al escenario acompañado por su hijo Yaco González en percusión y el pianista Matías Martino.

El cantante ofreció un repertorio que combinó música religiosa, folklore argentino y composiciones que forman parte de su extensa carrera.

Sin embargo, el momento más esperado llegó cerca de las 9, cuando el avión que trasladaba al papa León XIV sobrevolaba el predio.

Jairo eligió cerrar su actuación con el Ave María de Schubert, acompañado por el piano y frente a miles de personas que aguardaban el comienzo de la celebración religiosa.

La interpretación generó un clima de profunda emoción entre los presentes y se convirtió en una de las imágenes más significativas de la mañana.

Qué canciones interpretó Jairo antes de la misa del papa León XIV

El repertorio elegido por el artista estuvo especialmente pensado para la ocasión.

Jairo abrió su presentación con El Credo, una composición de Carlos Mejía Godoy que integra la reconocida Misa Campesina Nicaragüense.

Luego interpretó distintas canciones populares, entre ellas:

Los peregrinos , una composición de su repertorio.

, una composición de su repertorio. Carpintería José , vinculada con una temática religiosa.

, vinculada con una temática religiosa. Milonga del trovador , de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Piedra y camino , de Atahualpa Yupanqui.

, de Atahualpa Yupanqui. Oración del remanso , de Jorge Fandermole.

, de Jorge Fandermole. Zamba de mi esperanza, que cantó junto al público.

Antes de interpretar esta última canción, el artista expresó su felicidad por participar del encuentro e invitó a los presentes a acompañarlo.

La respuesta de los peregrinos transformó la presentación en un momento colectivo, con miles de voces que se sumaron a la música.

El pedido especial que recibió Jairo para cantar ante el Papa

Días antes de la presentación, Jairo había contado que la invitación para participar de la ceremonia llegó a través de su hijo.

Durante una entrevista con Moria Casán, explicó que aceptó inmediatamente la propuesta, aunque inicialmente no tenía demasiadas precisiones sobre el repertorio.

La organización le había realizado un pedido concreto: que interpretara el Ave María.

Para el cantante, la elección tuvo un significado especial porque se trata de una obra que interpreta desde hace aproximadamente 47 años y que se convirtió en uno de los sellos de su carrera.

Además, había manifestado su ilusión de poder saludar personalmente al papa León XIV durante la jornada.

El artista consideró que esta oportunidad representaba uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria musical.

Una vigilia multitudinaria para recibir al papa León XIV en Córdoba

La actuación de Jairo formó parte de una programación que comenzó durante la noche del lunes 9 de noviembre.

Miles de fieles permanecieron en el predio de FAdeA para participar de la misa y presenciar la llegada del Pontífice.

La vigilia incluyó presentaciones musicales de Jorge Rojas, Q’ Lokura y Magui Olave, además de distintas actividades religiosas y culturales.

Uno de los momentos destacados fue un espectáculo de drones que iluminó el cielo cordobés con un mensaje de inclusión: Nadie sobra.

Familias, jóvenes, grupos parroquiales y peregrinos llegados desde diferentes provincias compartieron una noche de oración y música.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina

La presentación de Jairo se desarrolló en el marco de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

León XIV llegó a Córdoba este martes por la mañana para encabezar una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar.

La celebración forma parte de una agenda que también incluye actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires y Luján.

En medio de esa jornada histórica, la voz de Jairo volvió a convertirse en un símbolo de emoción y encuentro.

Con el Ave María como cierre, el artista cordobés protagonizó una presentación que unió música, tradición y espiritualidad frente a miles de personas que esperaban recibir al papa León XIV.