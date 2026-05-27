El humanismo digital
Patricio Oschlies
DNI 21.644.451
BUENOS AIRES
La Inteligencia Artificial ya es parte de la vida cotidiana de muchas personas. Si las nuevas tecnologías están al servicio del ser humano, y no a la inversa, se puede hacer mucho bien a través de la IA. El llamado “humanismo digital” o la ética de la IA podrían también ayudar a combatir, por ejemplo, actividades delictivas o la adicción tecnológica. Por eso no habría que descartar la idea de establecer ciertas reglas a algunas funciones de la IA como forma de proteger a las personas, en especial a los grupos más vulnerables como niños y personas mayores. Y garantizar una utilización con mayores niveles de seguridad, respeto a los derechos fundamentales y transparencia sin que sean un freno a la innovación.
El modelo regulacionista de la Unión Europea con su Ley de Inteligencia Artificial de 2024 podría servir de ejemplo para abrir un debate serio y amplio entre especialistas en nuestro país. Muchas gracias por su atención a mis palabras.
Saludos cordiales,
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