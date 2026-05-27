Imputaron a empleado de un supermercado de Plottier: lo acusan de apagar cámaras y sacar mercadería

La investigación incluyó análisis de celulares, registros internos y documentación vinculada al secuestro de productos alimenticios. Foto Ilustrativa.

La Justicia de Neuquén formuló cargos contra un empleado de la sucursal de un supermercado en Plottier, acusado de realizar maniobras de defraudación mediante la sustracción y venta irregular de mercadería del local. Según la investigación, el trabajador aprovechaba su función como encargado del depósito para apagar cámaras de seguridad y coordinar el retiro de productos fuera de los canales comerciales.

La imputación fue presentada por la asistente letrada Nadia Pérez durante una audiencia realizada este martes. Allí sostuvo que el empleado de la sucursal ubicada en calles San Martín y Paraguay, habría intervenido en al menos dos hechos ocurridos entre julio y agosto de 2025.

La primera maniobra y un perjuicio de $700 mil

De acuerdo con la acusación, el primero de los episodios ocurrió el 27 de julio del año pasado. La representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el imputado apagó las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga y luego coordinó telefónicamente la entrega de mercadería a otra persona que llegó en una camioneta para retirarla.

“La maniobra provocó un perjuicio económico cercano a los 700 mil pesos”, detalló la fiscalía durante la audiencia.

Según la investigación, el retiro de productos se concretó sin pasar por los mecanismos de control habituales de la empresa.

Interceptaron una camioneta cargada con productos

El segundo hecho fue atribuido al 10 de agosto de 2025 y, según la teoría del caso, se realizó bajo la misma modalidad. Sin embargo, en esa oportunidad personal policial interceptó la camioneta antes de que abandonara el lugar.

En el vehículo encontraron distintos productos cargados, entre ellos cortes de carne, quesos, bebidas y mercadería alimenticia. El perjuicio económico estimado en ese caso supera los 2,5 millones de pesos.

La fiscalía sostuvo además que durante la investigación se detectaron comunicaciones telefónicas entre los involucrados, en las que coordinaban las entregas y los precios de los productos.

Las pruebas y la acusación

Como parte de la evidencia, Pérez presentó denuncias realizadas por responsables del supermercado, registros de cámaras de seguridad, informes policiales, análisis de teléfonos celulares y documentación relacionada con el secuestro de la mercadería.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor, en concurso real, con un hecho consumado y otro en grado de tentativa.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.