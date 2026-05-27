Rusia: Putin acumula problemas en varios frentes

Vladimir Putin.

(ASOCIATED FRENCH PRESS/AFP)

Un desfile del 9 de mayo en formato reducido, enfado a pie de calle por los cortes de internet móvil, y una intrigante frase sobre el “fin” de la guerra de Ucrania. Los problemas se le acumulan al líder ruso Vladimir Putin, según los analistas.

En los últimos meses no han sido pocas las malas noticias para el veterano presidente, en el poder desde hace 26 años. Ya sea en el campo de batalla, en materia de indicadores económicos o en el día a día de los moscovitas enfadados de que, por “razones de seguridad”, se les prive de acceso a internet.

Después de cuatro años de guerra, el objetivo de Putin de hacerse con la totalidad de la región industrial ucraniana del Donbás, en el este, no ha sido cumplido.

Y por primera vez desde el verano de 2023, según un análisis de AFP en base a los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia perdió terreno en Ucrania entre marzo y abril.

Los porcentajes acumulados no se mueven: tras cuatro años de conflicto, pagados con la sangre de miles de soldados muertos y heridos y una ristra de sanciones occidentales, Rusia sigue ocupando algo más del 19% de la vecina Ucrania.

La cifra incluye el 7% que representa la península de Crimea, anexionada en 2014, y las zonas del Donbás que ya estaban bajo control ruso o prorruso antes de la invasión de febrero de 2022.

“Hemos rebasado el umbral psicológico de los cuatro años, y algunos han entendido que las cosas no van para nada como estaba previsto”, comenta a AFP el politólogo ruso Konstantin Kalachev.

El Ministerio ruso de Defensa, que desde el inicio de la invasión tenía acostumbrada a la prensa a sus comunicados sobre la toma de la más mínima localidad ucraniana, publica cada vez menos este tipo de anuncios triunfales.

El país vivió un pico de tensión en vísperas del 9 de mayo, el día en que celebra la victoria soviética frente a la Alemania nazi.

Las amenazas cruzadas con Kiev quedaron finalmente en nada, gracias a una tregua anunciada in extremis el 8 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump, que ambas partes aceptaron.

La preocupación por la seguridad obligó no obstante a celebrar un desfile en Moscú sin material armamentístico, por primera vez en casi veinte años.

La secuencia quedó completa con una frase de Vladimir Putin la tarde del 9 de mayo que copó los títulos de la prensa internacional y obligó al Kremlin a una aclaración posterior. El líder dijo que la contienda “se acerca a su fin”, al tiempo que reprochó de nuevo la ayuda occidental a Ucrania. Una frase que varios analistas interpretan como un mensaje dirigido a la opinión pública rusa, con varias derivadas.

“Un detonante”

“Quiere enviar un mensaje: ‘entiendo que esta guerra debe terminar pronto, pero según mis condiciones’”, interpreta Stefan Meister, analista del German Council on Foreign Relations, citado en el New York Times.

Los servicios de inteligencia de Letonia apuntan que las restricciones de internet y el aumento del IVA han tenido repercusiones en “los grupos cercanos al régimen y en las élites”.

Según cuentan a AFP, miembros de esa misma élite están hablando de “personalidades susceptibles de reemplazar, llegado el momento, a los veteranos dirigentes actuales, para poner en su lugar a responsables más jóvenes y considerados más aptos para representar óptimamente sus intereses”.

“Para que haya una crisis se necesitan dos factores: un detonante y un líder”, matiza el politólgo Konstantin Kalachev.

“El corte de internet no se ha convertido en detonante gracias a la alternativa de los VPN, y en cuanto al líder… nuestro sistema no permite emerger a líderes no autorizados”, explica.

En una sociedad disciplinada por una propaganda constante, y en donde toda crítica puede traducirse en problemas judiciales, Putin mantiene a sus 73 años un firme control del poder.

En paralelo, la economía del país, centrada en el esfuerzo de guerra y sometida a sanciones occidentales, muestra de nuevo síntomas inquietantes.

“¿Qué ocurre en Moscú?”, se pregunta en un artículo el experto francés Michel Duclos, del instituto de reflexión Montaigne.

“Uno tiene la tentación de recordar los años 1980, cuando empezaron a moverse las cosas en el Kremlin. La Rusia de hoy día choca con el escollo ucraniano, como la URSS, antaño, caló ante la resistencia afgana”.