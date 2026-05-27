Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo inicia el cronograma?

El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de mayo de 2026.

El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.

Cuándo inicia el cronograma de pago a estatales en Río Negro

La Provincia informó que el pago se hará en una única jornada y se concretará el martes 2 de junio.

De esta manera detallaron que se les abonarán a:

Personal de Salud con guardias y horas extras

Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial

Docentes y porteros

Trabajadores comprendidos en la Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poderes Legislativo y Judicial junto a los organismos de control.

«El cronograma ratifica la política sostenida de orden y previsibilidad en materia salarial que lleva adelante la gestión provincial, garantizando que las y los trabajadores estatales cobren en tiempo y forma», anunciaron en el comunicado.