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Economía

Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo inicia el cronograma?

El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a mayo de 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.

Redacción

Por Redacción

Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo inicia el cronograma?

Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo inicia el cronograma?

El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de mayo de 2026.

El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.

Cuándo inicia el cronograma de pago a estatales en Río Negro

La Provincia informó que el pago se hará en una única jornada y se concretará el martes 2 de junio.

De esta manera detallaron que se les abonarán a:

  • Personal de Salud con guardias y horas extras
  • Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
  • Docentes y porteros
  • Trabajadores comprendidos en la Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poderes Legislativo y Judicial junto a los organismos de control.

«El cronograma ratifica la política sostenida de orden y previsibilidad en materia salarial que lleva adelante la gestión provincial, garantizando que las y los trabajadores estatales cobren en tiempo y forma», anunciaron en el comunicado.


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El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de mayo de 2026.

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