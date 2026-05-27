Fechas confirmadas para el pago a estatales de Río Negro: ¿cuándo inicia el cronograma?
El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a mayo de 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.
El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de mayo de 2026.
El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.
Cuándo inicia el cronograma de pago a estatales en Río Negro
La Provincia informó que el pago se hará en una única jornada y se concretará el martes 2 de junio.
De esta manera detallaron que se les abonarán a:
- Personal de Salud con guardias y horas extras
- Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
- Docentes y porteros
- Trabajadores comprendidos en la Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poderes Legislativo y Judicial junto a los organismos de control.
«El cronograma ratifica la política sostenida de orden y previsibilidad en materia salarial que lleva adelante la gestión provincial, garantizando que las y los trabajadores estatales cobren en tiempo y forma», anunciaron en el comunicado.
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