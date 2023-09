El incendio y el EPEN

Creo que una vez más la situación del incendio de la subestación Entre Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) nos ha puesto a prueba lo preparado que estamos para una situación inesperada y de gran magnitud.

No me cabe duda que personal del EPEN pone todo su esfuerzo para volver a normalizar la energía por que seguramente ellos, los operarios también están sin luz en sus casas.

El esfuerzo va hacer grande pero el cansancio también por eso el pueblo debe entender que no es fácil de resolver estos problemas.

Los que lo vemos de afuera solo reclamamos por las pérdidas que a cada uno les toca.

Seamos paciente, si tenemos que sacar algo positivo en esto es que no hubo heridos gracias a Dios.

Carlos Aníbal Zvitan

DNI 16.165.285

Neuquén