El desafío de crecer con Vaca Muerta: llega a Cipolletti un encuentro sobre financiamiento empresarial

El encuentro reunirá en Cipolletti a especialistas en economía y mercado de capitales para analizar las oportunidades que abre el crecimiento del sector energético para las empresas y las PyMEs. Foto gentileza.

En un contexto en el que la Argentina atraviesa una profunda transformación económica y el sector energético se consolida como uno de los principales motores del crecimiento, llega a Cipolletti un encuentro que propone un espacio para analizar los desafíos y oportunidades que se presentan para las empresas, con foco en las herramientas financieras y estratégicas que pueden potenciar su desarrollo.

El mismo se desarrollará el martes 19 de agosto, de 13:00 a 17:00 hs, en la Secretaría de Energía de Río Negro, ubicada en Los Arrayanes y Los Sauces. Contará con dos paneles de análisis y un espacio de networking entre los principales referentes del ecosistema empresario regional.

Un panel de especialistas

El primer panel tendrá como protagonistas a Gustavo Gardey, CEO & Founder de Bull Road Investments (BRI) y de Oxus Agente de Negociación; y Juan Benítez, especialista en Mercado de Capitales y CEO de Oxus Agente de Negociación.

Durante la conversación abordarán la actualidad macroeconómica argentina, las perspectivas para el corto y mediano plazo, el impacto del crecimiento del sector energético y, especialmente, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales para que las PyMEs puedan fortalecer su estructura financiera, acceder a nuevas fuentes de financiamiento, optimizar su carga impositiva y acelerar sus planes de expansión.

A continuación se desarrollará un segundo panel, a cargo del economista y magíster en Finanzas Fausto Spotorno, quien brindará su visión sobre el escenario económico argentino y los desafíos que enfrentará el sector privado en los próximos meses.

La jornada además contará con un brunch, pensado como un ámbito de intercambio entre empresarios, ejecutivos y referentes del mercado, que permitirá generar vínculos estratégicos y conversar de manera distendida con los expositores.

¿Cómo ser parte?

Para confirmar presencia, desde la organización precisaron que es necesario escanear el código QR del flyer.

La iniciativa busca acercar a las empresas de la región herramientas para aprovechar el nuevo escenario económico y el dinamismo que atraviesa el sector energético, con el objetivo de fortalecer su competitividad, facilitar el acceso al financiamiento y generar oportunidades de negocios a partir del intercambio con especialistas y referentes del mercado.