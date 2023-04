El radicalismo de Río Negro

Después de conocer la alianza de la UCR Río Negro para estas elecciones del próximo 16 de abril en nuestra provincia, no puedo dejar de expresar el sentimiento y pesar que me genera que un partido de tantas historias y luchas no haya sido capaz de generar propuestas propias a la ciudadanía y solamente haya aceptado acompañar las propuestas de otro partido como es JSRN, partido este que hace 11 años nos gobierna sin haber sido capaz de mejorar en nada a nuestra provincia, sino todo lo contrario.

Podría en este momento ponerme a detallar una a una las penurias que sufren los rionegrinos en la actualidad pero no es el objetivo de esta carta.

Esta carta está especialmente dirigida a la conducción de este partido – la UCR – para al menos hacerles saber la tristeza que hoy tendrían mis padres Olga y Alfredo Chertudi.

Ellos como otros cipoleños participaron activamente y durante muchos años en la UCR de Cipolletti. Simplemente dejaron como marca y ejemplo nada más y nada menos que su compromiso y honestidad.

Viviana Patricia Chertudi

DNI 12.979.105

CIPOLLETTI