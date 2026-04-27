El partido de Carlos Quintriqueo sumó otra habilitación y podrá competir en elecciones provinciales

Más por Neuquén, el partido que lidera el referente de ATE Carlos Quintriqueo, obtuvo este lunes el reconocimiento que le faltaba por parte de la Justicia Electoral provincial.

El espacio ya había recibido el permiso en el plano federal, habilitación que le dio la posibilidad el año pasado de estrenarse en las urnas y competir en las elecciones para elegir tanto diputados como senadores nacionales.

La noticia fue celebrada por el secretario general del sindicato estatal, quien en redes sociales agradeció el trabajo de las apoderadas para conseguir «este importante logro».

Más por Neuquén reconocido en la provincia: qué dijo el juez

«Felicitaciones a cada integrante del partido que no para», agregó Quintriqueo en su breve mensaje que también incluyó una imagen de la resolución que firmó el juez electoral provincial Jorge Sepúlveda.

En el día de hoy obtuvimos el reconocimiento provincial de nuestro partido Más por Neuquén.💠

El trabajo de nuestras apoderadas culmina con este importante logro ante la Justicia Electoral Provincial.

Felicitaciones a cada integrante del partido que no para! #MásPorNeuquén… pic.twitter.com/MlKoM6VyCU — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) April 27, 2026

En el documento, el magistrado recordó que durante el proceso de inscripción, se realizó una audiencia de oposición que no contó con objeciones por parte de los representantes legales de los otros partidos que asistieron.

De esta manera, y con los requisitos anteriores cumplidos, decidió autorizar la inscripción de Más por Neuquén para actuar como «partido de distrito en el ámbito de la provincia de Neuquén con el número identificatorio 197«.

El juez electoral también dio luz verde para la declaración de principios del espacio, su base de acción política, la carta orgánica partidaria y la nómina de autoridades vigentes.

Finalmente, aprobó el logo partidario elegido y ordenó la notificación de su decisión al Juzgado Federal con competencia electoral.

El antecedente de 2025

Con su habilitación en el ámbito local, la agrupación podrá, entre otras cosas, competir para las elecciones a gobernador y diputados provinciales.

En 2025, cuando se celebraron los comicios para elegir diputados y senadores de la Nación, Más por Neuquén solo había alcanzado a tramitar su reconocimiento en la Justicia federal.

El primer candidato para la Cámara alta fue precisamente Quintriqueo, que cosechó el 8% de los votos en esa categoría. La lista de Diputados, en tanto, estuvo encabezada por la dirigente Amancay Audisio y reunió cerca del 6% de los sufragios.

Como informó Diario RÍO NEGRO hace unos días, pese a lo reciente de su existencia, el partido que conduce el referente sindical ya se encuentra entre los 10 con mayor número de afiliados en la provincia.

Lo superan los espacios más tradicionales de la política neuquina como el MPN, el PJ y la UCR, además de algunas agrupaciones identificadas con gestiones de gobiernos locales.