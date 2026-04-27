Faena vacuna: Río Negro creció 7% y superó las 38.900 cabezas, mientras cae la actividad nacional

El desempeño de Río Negro se da en un escenario nacional de caída de la faena. Crédito: Gobierno de Río Negro.

En un contexto de retracción de la actividad ganadera a nivel país, Río Negro registró un incremento del 7% en la faena vacuna durante el primer trimestre de 2026, alcanzando más de 38.900 cabezas procesadas.

La cifra representa un aumento de alrededor de 2.500 animales respecto al mismo período del año anterior, y contrasta con la caída del 7,5% que mostró la faena nacional en los primeros meses del año.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el desempeño responde a una política sostenida de fortalecimiento del sector ganadero, basada en herramientas de financiamiento, incentivos a la inversión, seguridad jurídica y acompañamiento técnico a los productores.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que Río Negro «viene consolidando una política ganadera integral, que combina financiamiento, infraestructura y acompañamiento técnico», lo que permite contar con «una cadena activa, con productores que invierten, mejoran genética y encuentran canales de comercialización».

Por su parte, el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, remarcó que el crecimiento del 7% «no es azaroso», sino el resultado de «más de 15 años de trabajo sostenido en la ganadería provincial», que permitió sostener y fortalecer la actividad incluso en un escenario nacional de retroceso del stock y la faena.

Mejora genética e integración de la cadena

Según informaron, la Provincia viene desarrollando acciones vinculadas a la mejora genética de los rodeos, el fortalecimiento de la infraestructura productiva y la integración de la cadena ganadera, desde la cría hasta la comercialización.

En ese contexto, se destacó recientemente la realización del primer remate de hacienda en Bariloche en más de una década, un hecho considerado un hito para la región y una señal del avance de la actividad en la zona andina.

Bassi señaló que este tipo de instancias reflejan que «hay más producción, mejor calidad y productores que pueden acceder a mercados que antes no tenían«. A su vez, subrayó que, pese a tres años de sequía y cambios en las reglas del sector, los productores lograron adaptarse, sostener el stock y avanzar en el engorde y la recría dentro de la provincia.

Contexto y proyección en Río Negro

El crecimiento de la actividad en Río Negro se da en un escenario internacional donde la carne vacuna mantiene altos niveles de demanda. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron cerca de US$ 5.000 millones, impulsadas por mejores precios y mayor valorización de los cortes.

En paralelo, la provincia avanza en proyectos de desarrollo vinculados a la electrificación productiva y la expansión de áreas bajo riego, con la participación de organismos internacionales como el BID, lo que apunta a fortalecer sistemas intensivos de producción.

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