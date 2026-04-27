«Presente continuo» en Neuquén: Valentina Bassi habló antes del estreno y cuestionó las políticas de discapacidad

La actriz argentina, Valentina Bassi, junto con la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y la referente de la Fundación La Ciudad, Mercedes Lamarca, presentaron este lunes a la mañana la película «Presente Continuo», que se proyectará hoy a las 18 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Durante la conferencia, Bassi habló sobre el proceso de creación del biodrama y su filmación, puntualizando en el contexto crítico que atraviesan los centros de día para personas neurodivergentes y con discapacidad.

«Valentina, como muchas mujeres de nuestro país, ha transformado su realidad personal en un proyecto colectivo, y en un objetivo colectivo: visibilizar las problemáticas que hoy nos atraviesan al colectivo de discapacidad y lo ha hecho con mucha claridad, con mucho compromiso», sostuvo Lamarca.

También agradeció a Pasqualini por haber «dado un empujoncito» para concretar la proyección del filme en el auditorio Marcelo Martín Berbel.

Por su parte, la secretaria también mencionó la situación nacional actual: «a veces las políticas públicas vinculadas a la discapacidad se diluyen por decisiones políticas». Aseguró que, cuando comentó sobre la exhibición de la película, «la respuesta rápidamente del intendente fue sí».

Por último, agradeció nuevamente la presencia de la actriz y resaltó que la jornada «es una oportunidad para la ciudad, es una oportunidad para la provincia«.

A su turno, Bassi contó que varios hogares y centros de día están cerrando, mientras que terapeutas está cobrando la mitad de su sueldo para poder darle de comer a las personas en un hogar.

«Yo me quedé sin transporte el año pasado y este año no sé si me quedo sin escuela. Lo llevo a mi hijo y digo, ‘que no cierre, por favor'», detalló la actriz.

Afirmó que este grado de incertidumbre «se suma a la que ya una tiene de por sí por ser mamá de un hijo con discapacidad».

El proceso de creación y filmación de «Presente Continuo»

«Ulises Rosell, es cineasta, es el papá de Lisandro, un día me dice ‘quiero filmarlo a Lisandro’. Y yo dije estás re loco, no se puede, es un quilombo, vamos a estar corriendo, ¿cómo se hace?», contó Bassi sobre el inicio del proyecto.

«Y me dice: ‘Déjame a mí, déjame a mí, quiero filmarlo. Está empezando la adolescencia y no me lo quiero perder’«. Y era muy íntimo nuestro. La película se hizo con nuestra plata, con nuestros ahorros, el INCAA ya no existe más, esto lo sabíamos y también había una cosa de nuestro rol, desde nuestra vocación, de lo que estudiamos, de lo que nos apasiona a contar lo que nos está pasando», describió.

Sobre el rodaje, aclaró que Rosell está «muy acostumbrado a hacer este tipo de mezcla de ficción con documental», mientras que para ella dijo que fue más desafiante por estar habituada a «filmar con un plan de rodaje».

«Estaban esas ideas y después estaba improvisar. Improvisar porque era donde Lisandro nos lleve, porque por más de que vos tenés ideas, después Lisandro hace siempre algo que vos no planeaste que iba a hacer, es muy diferente su andar. Entonces, había que adaptarse a él y había y y había que seguirlo a él como en la vida misma», contó.

Bassi afirmó que «Presente continuo» es una peli «sobre los hijos, sobre la familia, sobre la maternidad, sobre el esfuerzo y también sobre el autismo». «Pero yo creo que este tiene muchos puntos de identificación. La idea es abrir, compartir, que hay que hay personas que son diferentes», reflexionó.