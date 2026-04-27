Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este lunes 27 de abril 2026

Dólar oficial hoy: en el arranque de la jornada cambiaria de este lunes 27 de abril 2026, los mercados financieros muestran una tendencia a la estabilidad, consolidando el proceso de convergencia de precios observado durante el mes.

Bajo la regulación del Banco Central (BCRA), las operaciones mayoristas se desarrollan con normalidad, mientras los inversores monitorean la liquidación de divisas para fortalecer las reservas internacionales. El comportamiento del dólar oficial sigue operando como el ancla de la economía, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una baja volatilidad en el mercado de capitales porteño.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este lunes 27 de abril 2026

En la apertura de este lunes 27 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este lunes 27 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1420 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1376 1426 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: lunes 27 de abril 2026

El dólar oficial abre la semana en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este ajuste técnico, propio del esquema de microdevaluaciones, mantiene la competitividad cambiaria sin sobresaltos para el sector importador.

En paralelo, el dólar tarjeta —que incluye la carga impositiva para consumos en el exterior— se ubica en los:

$1.846.

Según los informes diarios de transparencia del BNA, este valor del dólar oficial minorista funciona como el techo de referencia para los ahorristas, desplazando gran parte de la demanda hacia las opciones bursátiles.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 27 de abril 2026

En el segmento de los tipos de cambio implícitos, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.440, manteniendo una paridad cercana a los valores del cierre previo.

Por otro lado, el dólar CCL (Contado con Liquidación) inicia la rueda a:

$1.498.

La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL en este lunes se fundamenta en una oferta privada constante y en el mantenimiento de tasas de interés que favorecen los instrumentos en pesos, limitando la presión sobre la brecha cambiaria en el mercado bursátil.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: lunes 27 de abril 2026

En el circuito informal de la City, el dólar blue arranca la jornada a:

$1.400 para la compra.

$1.420 para la venta.

Con estos valores, la distancia respecto al dólar oficial para la venta se sitúa en niveles históricamente bajos, en torno al 1%.

Esta proximidad entre el blue y el dólar oficial, sumada a la transparencia operativa del dólar MEP, ha generado una migración de los pequeños ahorristas hacia el mercado legal, reduciendo el volumen de operaciones en las «cuevas» porteñas y estabilizando las expectativas para el cierre de abril 2026.