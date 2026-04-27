Franco Colapinto en Buenos Aires: así quedó el Lotus E20 tras el principio de incendio en la exhibición

El argentino exigió al máximo el Lotus E20 en la exhibición, en Buenos Aires.

La histórica jornada de Franco Colapinto en el Road Show de Palermo tuvo un cierre electrizante a bordo del Lotus E20. En su tercera salida con el monoplaza ploteado con los colores de Alpine, el piloto se despidió con maniobras exigentes que obligaron la intervención de los mecánicos, quienes actuaron rápidamente con matafuegos para controlar un principio de incendio.

Durante la jornada, el piloto argentino completó varias salidas a pista en las que priorizó el show por sobre el cuidado mecánico. Hubo aceleraciones bruscas, trompos y las clásicas “donas”, maniobras que elevaron la temperatura de distintos componentes del auto.

El desgaste se hizo evidente, especialmente en los neumáticos, que terminaron completamente degradados tras rodar sobre el asfalto urbano. También la carrocería presentó daños en zonas sensibles, producto de la cercanía con los escapes.

El daño más delicado se visualizó en la parte trasera del monoplaza, donde el calor acumulado derivó en un principio de incendio tras una serie de maniobras consecutivas. La situación, habitual en este tipo de exhibiciones, obligó a una rápida intervención del equipo técnico.

“Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara. Lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito”, reconoció Colapinto con una sonrisa, en diálogo con la transmisión oficial.

Los mecánicos actuaron de inmediato con matafuegos y controlaron el foco sin mayores consecuencias, en un operativo que llevó tranquilidad tanto al piloto como al público.

🔥 ¡FRANCO LE PUSO FUEGO A SU ÚLTIMA SALIDA!



📺 Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/pBsmNL8DvM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026

Más allá del incidente, el evento cumplió con su objetivo de acercar la Fórmula 1 a la gente. Más de 600 mil personas colmaron la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.