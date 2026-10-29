El triunfo de Lula es un hito

Juan Carlos Malgesini​

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

El triunfo de Lula da Silva en Brasil representa, a mi entender, una señal de cambio para Sudamérica y contradice las expectativas de Javier Milei, quien viajó a ese país para apoyar a Bolsonaro. Considero que la política exterior del presidente argentino ha perjudicado la imagen de nuestro país ante la opinión internacional, como ocurrió recientemente en España.

Creo que Argentina debe reflexionar sobre su futuro, fortalecer sus vínculos regionales y priorizar la justicia social. También resulta necesario que la Justicia actúe con independencia y eficacia frente a las denuncias de corrupción, sin privilegios ni excepciones. Si las instituciones no cumplen su función, la sociedad y, especialmente, los jóvenes deben hacer oír su voz.