«Okuma, días de playa», una comedia en la que todo lo que puede salir mal quizás salga mal

¿Qué puede salir mal cuando un grupo de personas se encuentra para pasar unos días de playa? En la vida como en el teatro, todo. Absolutamente todo. Si no, que lo digan los personajes de “Okuma, días de playa”, la comedia de Federico Roca que, con dirección de Pablo Toreo y las actuaciones de Carolina Sancho, Ana María Velaz, Paula Malcotti, Fernando Lesa Brown y Nahuel Hernández puede verse los jueves, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 234, Neuquén). En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Todero habló de la puesta de “Okuma”:

P: ¿Por qué elegiste esta obra para subirla a las tablas?

R: Elegí “Okuma, días de playa” porque me interesó la posibilidad de trabajar sobre situaciones cotidianas que, en apariencia, son simples, pero que esconden conflictos, contradicciones y mucho material para el humor.

Las vacaciones suelen ser ese momento en el que uno busca descansar, desconectarse y pasarla bien, pero también es una situación en la que la convivencia se intensifica y aparecen las diferencias. Me pareció un material muy atractivo para llevar a escena, porque permite que el público se reconozca en los personajes y se ría de situaciones que, en algún momento, seguramente vivió.

P: Manejas muy bien los tiempos del humor, ¿cómo funciona?

R: El humor tiene una mecánica muy particular. No alcanza con que una situación sea graciosa; hay que encontrar el ritmo, las pausas, las miradas y el momento justo para que aparezca la risa. Trabajamos durante varios meses, construyendo la obra desde el texto, la composición de los personajes y la dinámica entre los actores.

En los ensayos fuimos ajustando los tiempos y buscando que el humor surgiera de manera natural, sin forzarlo. Para mí, una de las claves de la comedia es que los actores crean profundamente en lo que les pasa a sus personajes, aunque para el espectador resulte desopilante.

El humor tiene una mecánica muy particular. No alcanza con que una situación sea graciosa; hay que encontrar el ritmo, las pausas, las miradas y el momento justo para que aparezca la risa». Pablo Todero

P: ¿Y cómo funcionó el elenco con los códigos del humor?

R: El elenco fue encontrando de a poco el código de la obra. Cada actor tiene su propia sensibilidad y sus tiempos, y parte del trabajo de dirección consiste justamente en lograr que esas individualidades se integren en un mismo lenguaje escénico. En Okuma es fundamental la relación entre los personajes, cómo se escuchan, cómo reaccionan y cómo se van potenciando unos a otros. El humor no está solamente en lo que dice cada uno, sino también en lo que sucede entre ellos. Cuando el elenco logra esa conexión, las situaciones empiezan a funcionar con mayor naturalidad y la comedia cobra vida.

P: ¿Quieren reflejar algo parecido a lo que es la vida cotidiana estando en vacaciones?

R: Sí, hay mucho de eso. Las vacaciones tienen una promesa de felicidad: descansar, disfrutar, compartir tiempo con los demás. Pero después aparece la realidad, con las costumbres, las expectativas y las diferencias de cada uno. A veces, aquello que imaginábamos como un descanso termina convirtiéndose en una fuente de conflictos. Lo interesante de la obra es que toma esas situaciones y las lleva al terreno de la comedia.

No buscamos dar una lección ni hacer una descripción solemne de la vida cotidiana, sino mostrar, con humor y cierta ironía, cómo somos cuando convivimos y qué sucede cuando las cosas no salen exactamente como las habíamos planeado. Creo que el público se va a sentir identificado porque, en el fondo, todos tenemos alguna anécdota de vacaciones que hoy podemos contar entre risas.

P: ¿Cuáles son los momentos especialmente tensos de discusión que pueden aparecer?

R: Lo interesante es que las discusiones no aparecen necesariamente por grandes problemas, sino muchas veces por pequeñas cosas que se van acumulando. La convivencia, las distintas maneras de entender el descanso, las expectativas que cada uno tiene y las diferencias de carácter pueden transformar una situación mínima en un conflicto enorme. En vacaciones, además, uno supone que debería estar disfrutando, y esa obligación de pasarla bien puede generar todavía más tensión.

En la obra, esos roces van creciendo y las situaciones se vuelven cada vez más disparatadas. Como director, me interesa trabajar ese límite en el que una discusión puede resultar incómoda para los personajes, pero muy divertida para el público. Ahí está buena parte del atractivo de la comedia: reírnos de esas pequeñas miserias, de nuestras contradicciones y de las situaciones en las que todos podemos quedar atrapados. Porque, a veces, las vacaciones no sacan lo mejor de nosotros, pero sí nos regalan las mejores historias para contar después.

“Okuma, días de playa”, la comedia de Federico Roca que, con dirección de Pablo Toreo y las actuaciones de Carolina Sancho, Ana María Velaz, Paula Malcotti, Fernando Lesa Brown y Nahuel Hernández puede verse todos los jueves de octubre y noviembre, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 234, Neuquén).